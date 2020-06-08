Eşini yakarak öldürmüştü! Kan donduran cinayette yeni gelişme

Ergani ilçesinde uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen 3 çocuk babası Can Yılmaz, 17 Ekim 2019 günü servis aracının ön koltuğunda oturduğu gerekçesiyle eşi Güllü Yılmaz ile tartıştı. İddiaya göre Yılmaz, evde bidonda bulunan benzini kendisi, kızı ve eşi Güllü'nün üzerine döküp, ateşe verdi. Güllü Yılmaz, alevler içinde ikinci kattaki evlerinin penceresinden atladı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kadın, 12 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Eşi Güllü Yılmaz'ı öldürdüğü sırada yaralanıp, 11 gün tedavi görmesinin ardından tutuklanan Can Yılmaz hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame tamamlandı.

BİLİNCİ AÇIKKEN POLİSE 'KOCAM BENİ YAKTI' DEMİŞ

Güllü Yılmaz, eşi tarafından yakıldıktan sonra kaldırıldığı hastanede bilinci açıkken polise verdiği ifade iddianamede yer aldı. Güllü Yılmaz'ın polis ekiplerine yüksek sesle 'Kocam beni yaktı' dediği ortaya çıktı. Adli Tıp Kurumu'nun hazırladığı rapora göre, Yılmaz’ın ölümünün vücudu yüzde 50-60'ını tutan 2-3'üncü derecede yanık ve gelişen komplikasyonlar sonucu meydana geldiğinin tespit edildiği de iddianamede kaydedildi.