MAGAZİN

Eşini yalnız bırakmadı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 27.04.2018 09:39 | Son Güncelleme

Yasemin Özilhan’ın İpekyol için hazırladığı ilkbahar-yaz koleksiyonu, markanın İstinye Park’taki mağazasında tanıtıldı.

Davet, cemiyet hayatının ünlü isimlerini bir araya getirdi.

İzzet Özilhan eşi Yasemin Özilhan'ı yalnız bırakmadı

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Stiliyle moda tutkunlarına ilham veren Yasemin Özilhan, İpekyol için yeni bir koleksiyon daha hazırladı. Satışa sunulan “Yasemin Özilhan for İpekyol” koleksiyonu, önceki gün özel bir davetle beğeniye sunuldu.
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İpekyol Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Ayaydın, eşi Tunay Ayaydın ve kızları İpek Ayaydın’ın ev sahipliği yaptığı davete katılanlar arasında Revna Demirören ve kızı Yelda Demirören, Ayşegül Toplusoy, Aslı Şen ve Bahar Şer de vardı. Yasemin Özilhan, koleksiyonu hazırlarken kuşlardan ilham aldığını söyledi: “Kuşların renk uyumunu çok seviyorum. Bu koleksiyonda da onların renk zenginliğinden esinlendim.”
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İpek Ayaydın - Yasemin Özilhan - Revna Demirören - Yelda Demirören
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Yasemin-İzzet Özilhan
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Demet Sabancı Çetindoğan
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Revna Demirören ile kızı Yelda, Zeynep Selvili Çarmıklı’nın yazdığı “Pembe Fili Düşünme” kitabını yazara imzalattı.
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Yalçın-Tunay Ayaydın
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Aslı Şen
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Berrin Okçu
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Burcu Şendir
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İzzet - Yasemin Özilhan
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Yasemin Özilhan eşi İzzet ÖZilhan

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