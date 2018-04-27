Eşini yalnız bırakmadı!

Stiliyle moda tutkunlarına ilham veren Yasemin Özilhan, İpekyol için yeni bir koleksiyon daha hazırladı. Satışa sunulan “Yasemin Özilhan for İpekyol” koleksiyonu, önceki gün özel bir davetle beğeniye sunuldu.

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İpekyol Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Ayaydın, eşi Tunay Ayaydın ve kızları İpek Ayaydın’ın ev sahipliği yaptığı davete katılanlar arasında Revna Demirören ve kızı Yelda Demirören, Ayşegül Toplusoy, Aslı Şen ve Bahar Şer de vardı. Yasemin Özilhan, koleksiyonu hazırlarken kuşlardan ilham aldığını söyledi: “Kuşların renk uyumunu çok seviyorum. Bu koleksiyonda da onların renk zenginliğinden esinlendim.”