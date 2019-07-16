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Eşini yaralayıp, arkadaşını öldüren inşaat işçisi adliyeye sevk edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 16.07.2019 16:34 | Son Güncelleme

BURSA'da, 7 ay önce kendisini terk eden hamile eşi Göksel Değerli'yi (29), Kayseri'de bulup tabanca ile ağır yaralayan, yanındaki Afgan uyruklu arkadaşı Mohammed Fakiri'yi (25) ise, öldüren inşaat işçisi Beşir Değerli (31) adliyeye sevk edildi.

Eşini yaralayıp, arkadaşını öldüren inşaat işçisi adliyeye sevk edildi

Yasin DALKILIÇ-İSMET KÖZELO/KAYSERİ, (DHA) - BURSA'da, 7 ay önce kendisini terk eden hamile eşi Göksel Değerli'yi (29), Kayseri'de bulup tabanca ile ağır yaralayan, yanındaki Afgan uyruklu arkadaşı Mohammed Fakiri'yi (25) ise, öldüren inşaat işçisi Beşir Değerli (31) adliyeye sevk edildi.
2 çocuk annesi Göksel Değerli, 7 ay önce 13 yıllık eşi inşaat işçisi Beşir Değerli'yi terk etti. Beşir Değerli, uzun süre aradığı eşinin izini Kayseri'de buldu. Bursa'dan Kayseri'ye gelen Beşir Değerli, eşini telefonla arayarak konuşmak istediğini söyledi. Beşir Değerli, görüşme teklifini kabul etmeyen eşini, dün akşam saatlerinde merkez Melikgazi ilçesine bağlı Osman Kavuncu mahallesi, Ersu sokakta, başka bir erkekle yürürken gördü. Beşir Değerli, otomobilden inip, eşi ile yanındaki Afgan uyruklu Mohammed Fakiri'ye kurşun yağdırdı. Cep telefonu alım satımı yapan Fakiri, olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan 6 aylık hamile Göksel Değerli ise Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Değerli'nin tedavisi sürüyor.
'YANINDA İSMİNİ BİLMEDİĞİM BİR ERKEK VARDI'
Olayın ardından polis merkezine giderek teslim olan Beşir Değerli sorgusunda, eşiyle 13 yıldır evli olduklarını ve 2 çocukları olduğunu söyledi. Değerli, "Aramızda bir sorun olmadığı halde evi terk etti. Çocuklarımın annesiyle konuşmak için onu çok aradım. Kayseri'de olduğunu duydum. Bir süre sonra eşime telefonla ulaşarak kendisiyle konuşmak istediğimi söyledim. Bursa'dan eşimle konuşma için geldim. Yanında ismini bilmediğim bir erkek vardı. Göksel bana hakaret edince ben de ruhsatsız tabancamı ateşledim" dedi.
Beşir Değerli, Cinayet Büro Amirliğinde yapılan sorgusunun ardından Kayseri Devlet Hastanesi Adli Tabipliğinde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Değerli, adliyeye götürülürken basın mensuplarının sorusu üzerine pişman olduğunu söyledi.

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Eşini yaralayıp, arkadaşını öldüren inşaat işçisi adliyeye sevk edildiEşini yaralayıp, arkadaşını öldüren inşaat işçisi adliyeye sevk edildiEşini yaralayıp, arkadaşını öldüren inşaat işçisi adliyeye sevk edildiEşini yaralayıp, arkadaşını öldüren inşaat işçisi adliyeye sevk edildi

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