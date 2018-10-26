Eşini yol kenarında ölü buldu

Kamil AKYOL/DEMİRCİ (Manisa), (DHA) - MANİSA'da, dün sabah tarlaya gitmek üzere evden çıkıp, akşam dönmeyen çiftçi Muzaffer Erdem'in (72), eşi tarafından yol kenarında cansız bedeni bulundu.

Demirci ilçesine bağlı Minnetler Mahallesi Bekirler mevkisinde yaşayan, evli ve 3 çocuk babası Muzaffer Erdem, dün sabah Bekirleraltı Yaylası'ndaki tarlasına çalışmaya gitti. Muzaffer Erdem, akşam evine dönmeyince eşi Selime, çevrede aramak için dışarı çıktı. Selime Erdem, eşini mahalle merkezine yaklaşık 500 metre uzaklıktaki yolun kenarında hareketsiz yatarken buldu. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Muzaffer Erdem'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Erdem'in vücudunda herhangi bir yara izine rastlanmadı. Muzaffer Erdem'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Jandarma, Erdem'in ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

