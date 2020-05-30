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Eşini zehirleyerek öldürdüğü iddia edilen kadın ve 2 kişi gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2020 19:13 | Son Güncelleme

Manisa’nın Ahmetli ilçesinde 2019 yılında ölen 64 yaşındaki Sezai H.’yi zehirledikleri iddiasıyla eşi ve eşinin sevgilisi olduğu öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı.

Eşini zehirleyerek öldürdüğü iddia edilen kadın ve 2 kişi gözaltına alındı

Manisa’nın Ahmetli ilçesinde 2019 yılının mart ayında ölen 64 yaşındaki Sezai H.’nin ailesi, Sezai H.’yi eşi tarafından öldürüldüğünü iddia ederek Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu.

Ayşe H.’nin eşi Sezai H.’nin zehirlediği iddia edilirken Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro ekipleri Sezai H.’nin eşi Ayşe H. ve Ayşe H.’nin sevgilileri oldukları iddia edilen A.K. ve H.S.’yi gözaltına aldı. Polis tarafından gözaltına alınan şahıslar emniyetteki sorgunun ardından Turgutlu Adliyesi'ne sevk edildi.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Ayşe H., emniyetteki ifadesinde kocasının ölümüyle bir ilgisinin olmadığını ve tüm suçlamalarını reddettiği öğrenildi.

Ayrıca Ayşe H.’nin ifadesinde, A.K. isimli şahıs ile sosyal medya üzerinden tanıştığını ve kısa süreli bir ilişki yaşadıklarını, H.S. ile ilgili olarak da bir ilişki yaşamadığını ve H.S.’nin yanında birkaç gün çalıştığını söylediği öğrenildi.

(İHA)

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