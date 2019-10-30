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Eşini zincirle boğan kişi, hakim karşısında

YAŞAM HABERLERİ  | 30.10.2019 19:35 | Son Güncelleme

 AYDIN'ın Efeler ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi Zeynep Öztürk'ü (45) elinden bıçakla yaralayıp, ardından zincirle boğarak öldüren Ercan Öztürk'ün (51) ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle Aydın 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı.

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Efeler ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi Zeynep Öztürk'ü (45) elinden bıçakla yaralayıp, ardından zincirle boğarak öldüren Ercan Öztürk'ün (51) ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle Aydın 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı. Öztürk, ifadesinde cinayeti büyük bir soğukkanlılıkla anlatırken, duruşma dosyadaki eksikliklerin tamamlanması ve tanıkların dinlenmesi için ertelendi. Duruşma öncesinde öldürülen Öztürk'ün babası Ahmet Adlı (74), kızının daha önce görev yaptığı CHP Efeler Kadın Kolları ve CHP Aydın İl Başkanlığı yöneticileri ile adliye önünde bir süre sessiz eylem yaptı.
Efeler Mahallesi'ndeki 2'nci Sanayi Sitesi'nde inşaat malzemeleri satışı yapılan dükkanı işleten 1 çocuk babası Ercan Öztürk, şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşi Zeynep Öztürk ile boşanmaya karar verdi. 3 Nisan'daki boşanma davası öncesinde Ercan Öztürk, iddiaya göre, daha önce iş yerini üzerine yaptığı eşinden tapuyu kendisine devretmesini istedi. Zeynep Öztürk bunu kabul etmeyince, 22 Mart'ta, ikili arasında iş yerinde tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çevredeki esnafın yaşananları görmemesi için iş yerinin kepengini indiren Öztürk, çocuğunun annesi Zeynep Öztürk'e elindeki bıçak ve zincirle saldırdı. Boğuşma sırasında Zeynep Öztürk elinden yaralandı. Ercan Öztürk'ün boğazına doladığı zincirden kurtulmayı başaramayan Zeynep Öztürk, boğuldu. Sağlık ekiplerini arayıp yardım isteyen Ercan Öztürk, daha sonra da polisi arayıp 'Birini öldürdüm' diyerek, kendisini ihbar etti. Öztürk, daha sonra gelen polislere teslim oldu. Zeynep Öztürk'ün cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından Efeler ilçesinin kırsal Savrandere Mahallesi'nde toprağa verildi.
KAN DONDURAN İFADE, CİNAYET ANINI BÖYLE ANLATTI
Emniyetteki işlemlerinin ardından eşini öldüren Ercan Öztürk, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öztürk hakkında, Aydın 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Davanın bugün görülen duruşmasına tutuklu sanık Ercan Öztürk, avukatı ve öldürülen Zeynep Öztürk'ün babası Ahmet Adlı ve avukatı katıldı. Duruşmada ifadesine başvurulan sanık Ercan Öztürk, cinayeti büyük bir soğukkanlılıkla anlattı.
Öztürk, olay günü eşi Zeynep Öztürk'e M.Y. ile yazışmalarını sorduğunu belirtip, " 'Bana küfretti. Adam olsaydın da yazdırmasaydın' dedi. Aramızda itişme kalkışma başladı. Biraz boğuştuktan sonra, birlikte yere düştük. Ben onu yere yatırıp, tek elimle boğazına sarıldım. Diğer elimde bıçak vardı. Parmağımı ısırdı. O anda can havliyle, dükkandaki kiloyla satılan zincirleri fark ettim. Zinciri alıp, boğazına doladım. Ardından kendime doğru iyice asıldım. Dizlerimi yere yasladım. 5-6 dakika kadar sıktım. Yorulunca bıraktım. Ölüp ölmediğini anlamadım, bayıldı sandım" dedi.
Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması ve tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.
DURUŞMA ÖNCESİ SESSİZ EYLEM YAPTILAR
Duruşma öncesinde öldürülen Öztürk'ün babası Ahmet Adlı (74), kızının daha önce görev yaptığı CHP Efeler Kadın Kolları ile CHP Aydın İl Başkanlığı yöneticileri ile adliye önünde bir süre sesiz eylem yaptı. CHP İl Kadın Kolları Başkanı Fatma Özdemir ve Efeler Başkanı Özlem Ekiz ve yönetim kurulu üyesi kadınlar siyah giyinerek eyleme katılırken, üzerinde öldürülen Zeynep Öztürk'ün fotoğrafı bulunan 'Kadına değil, şiddete karşı el kaldır', 'Dünyanın yarısını kadınlar oluşturur. Diğer yarısını da kadınlar yetiştirir. Kadına saygılı ol', 'Kadına yönelik şiddete göz yumma, sessiz kalma' yazılı dövizler taşıdı. Ahmet Adlı ise kızının katiline en ağır cezanın verilmesini istedi. Kalabalık, daha sonra olaysız dağıldı.

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