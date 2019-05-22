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Eşinin 2 kez ölüm haberi verildiği iddiasıyla doktorlardan şikayetçi oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 22.05.2019 17:58 | Son Güncelleme

EDİRNE'de, Keşan Devlet Hastanesi'nde 'bağırsak düğümlenmesi' teşhisiyle ameliyata alınan Belgin Çekiç (43), doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE'de, Keşan Devlet Hastanesi'nde 'bağırsak düğümlenmesi' teşhisiyle ameliyata alınan Belgin Çekiç (43), doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Bülent Çekiç (42), doktorların ameliyat sırasında eşinin öldüğü haberini kendisine verdiğini ancak yaklaşık 1 saat sonra eşinin yaşadığı söylenerek, hastaneye çağrıldığını iddia etti. Eşinin yoğun bakımda bir süre sonra hayatını kaybettiğini belirten Çekiç, doktorlar hakkında şikayetçi oldu.
Olay, dün Keşan Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Evli ve 4 çocuk annesi Belgin Çekiç'in, geçen hafta Keşan Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilen operasyonla rahmi alındı. Hastanede 2 gün müşahede altında tutulan Çekiç, daha sonra taburcu edildi. Belgin Çekiç, karın ağrısı ve kusma şikayetiyle, dün eşi Bülent Çekiç tarafından tekrar hastaneye götürüldü. Çekiç, 'bağırsak düğümlenmesi' teşhisiyle ameliyata alındı.
İddiaya göre, ameliyatı gerçekleştiren Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı A.A. ve Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. B.Ş. Keşan Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Serhat Göçer ile birlikte narkoz odasına çağrılan Bülent Çekiç'e, ameliyatın başarılı geçtiğini ancak eşi Belgin Çekiç'in tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybettiğini söyledi. Eşinin ölüm haberi üzerine fenalaşan Bülent Çekiç, evine götürüldü. Çekiç, iddiaya göre, yaklaşık 1 saat sonra telefonla aranarak, eşinin yaşadığı söylendi ve hastaneye çağrıldı. Hastaneye giden Çekiç, eşinin yoğun bakımda olduğunu öğrendi. Bir süre sonra ise doktorlar, Bülent Çekiç'e eşinin ikinci kez ölüm haberini verdi.
Bülent Çekiç, eşi Belgin Çekiç'in ölümüyle ilgili Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı A.A, Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. B.Ş. ve Keşan Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Serhat Göçer hakkında polise şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Belgin Çekiç'in cesedi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Başhekim Opr. Dr. Serhat Göçer, iddiaların doğru olmadığını belirterek, Bülent Çekiç'e, eşinin sağlık durumunun önce ağırlaştığı, daha sonra hayatını kaybettiğinin söylendiğini belirtti.
Bu sırada ablasının ölüm haberini alan erkek kardeşi E.D. (38), hastanede çakıyla doktorları
tehdit ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

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