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Eşinin 25 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü Merve, olay yerine böyle gitmiş

YAŞAM HABERLERİ  | 08.12.2018 16:08 | Son Güncelleme

SAMSUN'da boşanmak üzere olduğu eşi Enis Adem Şahin (31) tarafından 25 yerinden bıçaklanarak öldürülen Merve Şahin'in (25) olay yerine giderken güvenlik kamerasına yansıyan son görüntüleri ortaya çıktı.  Olay, 2 Aralık'ta, Kadıköy Mahallesi'ndeki Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi'nin otoparkında meydana geldi.

Eşinin 25 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü Merve, olay yerine böyle gitmiş

Tayfur KARA/ SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da boşanmak üzere olduğu eşi Enis Adem Şahin (31) tarafından 25 yerinden bıçaklanarak öldürülen Merve Şahin'in (25) olay yerine giderken güvenlik kamerasına yansıyan son görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 2 Aralık'ta, Kadıköy Mahallesi'ndeki Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi'nin otoparkında meydana geldi. Tekirdağ'da oturan Enis Adem Şahin ile boşanma aşamasında olduğu için Samsun'a yerleştiği öne sürülen eşi Merve Şahin arasında, bilinmeyen nedenle otoparkta tartışma çıktı. Tartışma büyüyüp, kavgaya dönüşürken Enis Adem Şahin, üzerinde taşıdığı bıçağı 1 çocuk annesi eşine art arda sapladı. Merve Şahin, kanlar içinde yerde kaldı. Genç kadın, sağlık görevlilerince otoparktan acil servise götürürken yaşamını yitirdi. Enis Adem Şahin ise olay yerinden sırt çantasıyla kaçarken, polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan Enis Adem Şahin, emniyete götürülürken, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, eşini kendisini aldattığı için öldürdüğünü öne sürerek "Pişmanım" dedi. Şahin daha sonra çıkarıldığı adliyede tutuklandı.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Boşanmak istediği eşi tarafından 25 yerinden bıçaklanarak öldürüldüğü belirlenen Merve Şahin'in olay yerine giderken güvenlik kamerasına yansıyan son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kızı Ayşe Hira ile birlikte yürüyen kadının hastane otoparkına gittiği görülüyor.

'KIZININ ELİNDEN TUTUP ÖLÜME GİTTİ'

Merve Şahin'in, kızı A.H.'nin elinden tutarak katilinin yanına gittiğini söyleyen kuzeni Neslihan Özkan, "Olay günü baba çocuğun görmek için Samsun'a kardeşi ile birlikte geldi. Merve de ikisinin birlikte geldiğini öğrenince çocuğunu yalnız bırakmak istemedi ve bir araya geldiler. Biz 'gitme' dememize rağmen, çocuğunu yalnız bırakmak istemediği için gitti. Hatta Merve'nin çocuğunun elinden tutarak binadan çıkışının görüntüleri de var. Katil muhtemelen çocuğun vekaletini alabilmek için yeğenime kağıtları zorla imzalatmak istedi. Benim kuzenim canını verir ama çocuğunu vermezdi ve öyle de oldu. Canından oldu benim kuzenim" dedi.

'ÇOCUK KATİL ZANLISININ KARDEŞİNE VERİLDİ'

Samsun Kadın Meclisi üyeleri, öldürülen Merve Şahin'in yakınları ile birlikte olayın olduğu yerde açıklama yaptı. Basın açıklamasına CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu da katıldı. Şahin'in yakınları gözyaşlarını tutamazken, olay yerine karanfil bırakıldı.

Kuzeni Merve Şahin'in kızı A.H.'nin, savcılık talimatıyla katil zanlısı Enis Adem Şahin'in kardeşine verildiğini belirten Neslihan Özkan, "Madem benim kuzenim kendisini aldattı, neden boşanmasın diye uğraştı o kadar? Boşanma davasını açan benim kuzenimdir. Biz Merve'yi kaybettik, A.H.'ye aile olmak istiyoruz. 3 yaşında masum bir kız çocuğunun, vahşi bir katilin kardeşi ile ne işi var?" diye sordu.

'13 ARALIK'TA BOŞANMA DURUŞMASI VARDI'

Özkan, olayın kuzeninin boşanmak için açtığı davadan önce yaşandığını belirterek, "13 Aralık'ta mahkemeleri vardı ve bu olay, mahkemeden 10 gün önce meydana geldi. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz. Daha 25 yaşında gül damlası gibi yeğenimizi vahşice katleden bu adamın rahat etmesini istemiyoruz" diye konuştu. Grup açıklamanın ardından dağıldı.

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