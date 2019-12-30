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  4. Eşinin acısını 1,5 aylık bebeğiyle bastırıyor

Eşinin acısını 1,5 aylık bebeğiyle bastırıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2019 11:32 | Son Güncelleme

Muğla'da devrilen vinçten düşerek hayatını kaybeden reklamcı Sefer Akdaş'ın eşi, kazadan bir ay önce evliliklerinin 12. yılında dünyaya gelen kızı Beste ile hayat arkadaşının yokluğuna alışmaya çalışıyor - Türkan Akdaş: - "Beste, bizim için mucizenin adı olmuştu. Sanki eşime ikinci bir hayat verilmiş gibiydi. Eşim bebeğimize zarar vereceği düşüncesiyle kucağına almaya, bakmaya kıyamıyordu" - "Tek hayali bir çocuğu olmasıydı. Kızımızla hayalleri vardı ama hepsi yarım kaldı"

ALİ BALLI - Muğla'da reklamcı eşini iş kazası sonucu kaybeden Türkan Akdaş, kazadan bir ay önce evliliklerinin 12. yılında dünyaya gelen kızı Beste'yi bağrına basarak acısını dindirmeye çalışıyor.

Bodrum ilçesi Ortakent-Yahşi Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin dış cephesinde yürütülen yılbaşı süslemesi çalışmasında kullanılan vincin 17 Aralık'ta devrilmesiyle vincin üzerindeki sepetten düşerek hayatını kaybeden 38 yaşındaki reklamcı Sefer Akdaş'ın evinde hüzün ve gözyaşı hakim. Akrabalarının ve komşularının yalnız bırakmadığı Akdaş'ın eşi 33 yaşındaki Türkan Akdaş, kazadan bir ay önce dünyaya gelen kızı Beste için ayakta durmaya çalışıyor.

- "Bebeğini kucağına almaya, bakmaya kıyamıyordu"

Akdaş, AA muhabirine, eşinin çok merhametli, kimseye zararı olmayan, yardımsever, iyi bir insan olduğunu söyledi. Çok güzel bir evlilik hayatı geçirdiğini aktaran Akdaş, hep bir bebeğinin olmasını istediğini, bunun için uzun süre tedavi gördüklerini dile getirdi. Olumlu bir sonuç alamayınca tedaviyi bıraktıklarını, bir süre sonra hamile olduğunu öğrendiğini belirten Akdaş, şöyle konuştu:

"Kızımızı kucağımıza aldığımızda dünyalar bizim olmuştu. Çok heyecanlıydı. Kızımızı 'Pembe kızım benim' diye sevmişti. Beste, bizim için mucizenin adı olmuştu. Sanki eşime ikinci bir hayat verilmiş gibiydi. Eşim bebeğimize zarar vereceği düşüncesiyle kucağına almaya, bakmaya kıyamıyordu ama bir ay gibi kısa bir süre sürdü. Çalışmayı çok seven birisiydi ama bebeğimiz olduktan sonra çok değişti. Daha erken eve gelip, bebeğimizi görmeye başlamıştı. Tek hayali bir çocuğu olmasıydı. Kızımızla hayalleri vardı ama hepsi yarım kaldı. Her baba gibi, evladı için çok güzel bir gelecek düşünüyordu."

Akdaş, mesleğini sürdürmeye devam edeceği eşinin yokluğu nedeniyle gözüne uyku girmediğini, uyuyamadığını ifade etti.

Eşinin 2016 yılında bir motosiklet kazası geçirdiğini anlatan Akdaş, eşi Sefer'in bir hafta yoğun bakımda kaldığını, başından aldığı darbeye bağlı denge problemi yaşadığı için altı ay çalışamadığını kaydetti. Akdaş, eşinin hatırlarını 1,5 aylık kızıyla yaşatmaya çalışacağını söyledi.

Bodrum'da 3 kişinin de yaralandığı vinç kazasında gözaltına alınan 4 kişiden vinç operatörü ile iş güvenliği uzmanı tutuklanmıştı.

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