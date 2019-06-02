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Eşinin aldığı oyu artırarak muhtar seçildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2019 19:36 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Havran ilçesinde muhtar seçilen Ali Rıza Dinç'e sabıkası olması nedeniyle mazbatası verilmedi.

Eşinin aldığı oyu artırarak muhtar seçildi

Fatih Emrah ERDOĞAN/HAVRAN(Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Havran ilçesinde muhtar seçilen Ali Rıza Dinç'e sabıkası olması nedeniyle mazbatası verilmedi. Yenilenme kararı verilen seçimlere ise Ali Rıza Dinç yerine eşi Merve Dinç girdi. İlk seçimlerde 604 oy alan Ali Rıza Dinç'in eşi Merve Dinç yenilenen seçimde 749 oy ile muhtar seçildi.
Havran ilçesi Yeni Mahallede, 31 Mart 2019’ta gerçekleştirilen Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde muhtar seçilen Ali Rıza Dinç, sabıkası olması nedeniyle mazbatasını alamamış, en yakın oy alan rakibi İbrahim Uysal muhtarlık mazbatasını almıştı. Uysal’ın da istifa etmesi ile yerine 1'inci Aza Olcay Büken, Havran Kaymakamlığı'nca muhtar olarak görevlendirildi. Havran İlçe Seçim Kurulu da 16/04/2019 tarihli kararı ile muhtarlık ara seçiminin 2 Haziran 2019 Pazar günü yapılmasını kararlaştırdı.
Seçimlere giremeyen Ali Rıza Dinç'in yerine eşi Merve Dinç aday oldu. Seçimlerde Merve Dinç ile Mustafa Demir’in listeleri yarıştı. Bugün sabah 08.00’da başlayan oy kullanımı 17.00 itibariyle son buldu. Kesin olmayan sonuçlara göre, 1699 seçmenin bulunduğu Yeni Mahallede 806 seçmen sandık başına gitti. 10 oy geçersiz sayılırken, Merve Dinç 749 oy, Mustafa Demir ise 47 oy aldı.
Seçim sürecinin kendileri için çok güzel geçtiğini söyleyen Merve Dinç, “Seçimler daha önce şikayet nedeniyle iptal olmuştu. Eşim adına vekil gibi ben aday oldum. 5 sandıkta seçimlere girdik. Mahallemizin tamamı neredeyse bizi destekledi. Herkese teşekkür ediyorum” dedi.
Ali Rıza Dinç ise, “31 Mart yerel seçimlerinde, Havran ilçesi Yeni Mahallede muhtar seçildim. Cezaevine girip çıktığım için sonuçlara itiraz ettiler ve muhtarlığım elimden alındı. İkinci en yüksek oy alan kişiye muhtarlık verildi. Mahalle sakinleri de duruma tepki gösterdi ve muhtarlık verilen kişi de muhtarlığı devralmadı. Ben seçimlere giremediğim için eşim aday oldu ve muhtarlığı kazandı” diye konuştu.

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Eşinin aldığı oyu artırarak muhtar seçildiEşinin aldığı oyu artırarak muhtar seçildiEşinin aldığı oyu artırarak muhtar seçildiEşinin aldığı oyu artırarak muhtar seçildi

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