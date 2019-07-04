HABER

Eşinin amcası tarafından sokak ortasında öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2019 11:26 | Son Güncelleme

  Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Alperen Kahraman (19), eşinin amcası Durmuş S.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Alperen Kahraman (19), eşinin amcası Durmuş S. tarafın sokak ortasında tabanca ile vurularak öldürüldü. Saldırı sırasında tabancadan çıkan mermilerin isabet ettiği yodan geçen 2 kişi de yaralandı.
Olay, sabah saatlerinde Muhittin Mahallesi Omurtak Caddesi'ndeki bir mağazanın önünde meydana geldi. Alışverişe çıkan Alperen Kahraman, mağazanın önünde içerideki eşi Melisa'yı beklerken yanına Dursun S. geldi. Eşinin amcası olan Durmuş S., belinden çıkardığı tabancayı Kahraman'a doğrultup ateş etti. Başı ve karnına aldığı kurşunlarla yere yığılan Kahraman olay yerinde hayatını kaybetti. Yoldan geçen 2 kişi de kurşanların bacaklarına isabet etmesi sonucu yaralandı.
Silah sesleri üzerine mağazadan çıkan Melisa Kahraman, kucağında 2 aylık bebeğiyle eşini kanlar içinde yerde görünce sinir krizleri geçirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis tarafından gözaltına alınan Durmuş S. ise emniyete götürüldü.
Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, Emniyet Müdürü Serdar Kurtoğlu da olay yerine gelerek bilgi aldı.Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Alperen Kahraman'ın cansız bedeni, otopsi için Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Durmuş S.'nin avukatı olmadan konuşmayı reddettiği belirtildi. Durmuş S. ile Alper Kahraman arasında husumet olduğu öne sürüldü.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)-

==================

PARTNERKaplan saldırısında son anda kurtuldular!Kaplan saldırısında son anda kurtuldular!
Fener Rum Patriği Bartholomeos, İmamoğlu'nu ziyaret ettiFener Rum Patriği Bartholomeos, İmamoğlu'nu ziyaret etti
80 türü var, ama sadece 6’sı faydalı80 türü var, ama sadece 6’sı faydalı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İngiliz gazeteci uyardı: Tehdidi görün

İngiliz gazeteci uyardı: Tehdidi görün

Başbuğ: Derin devlet buysa, evet derin devlet vardı

Başbuğ: Derin devlet buysa, evet derin devlet vardı

Türkiye'den S-400 açıklaması: Savaş durumunda...

Türkiye'den S-400 açıklaması: Savaş durumunda...

Trump'tan İran'a açık tehdit: Dikkatli ol

Trump'tan İran'a açık tehdit: Dikkatli ol

Athena'dan Ekrem İmamoğlu'na ziyaret

Athena'dan Ekrem İmamoğlu'na ziyaret

Sigara ve alkole zam geldi

Sigara ve alkole zam geldi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Son dakika FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Son dakika FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İzmir'de LPG gemisinde büyük patlama!

İzmir'de LPG gemisinde büyük patlama!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 ve F-35 açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 ve F-35 açıklaması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
SON DAKİKA! Mersin'de sahte içki ölümlerine ilişkin 6 kişi gözaltına alındı

Mersin'deki şüpheli ölümlerle ilgili flaş gelişme!

Henüz 5 yaşında! Sarı bültenle aranıyor

Henüz 5 yaşında! Sarı bültenle aranıyor

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti

İmamoğlu'nu ziyaret etti!

İstanbul Boğazı'nda büyüleyen manzara!

Gören hayran kalıyor! İstanbul Boğazı'nda büyüleyen manzara

Komşu çocuğu küçük Efe'ye dehşeti yaşattı! Ağlama seslerini duyan komşular yardıma koştu

Komşu çocuğu küçük Efe'ye dehşeti yaşattı

Son dakika Peş peşe FETÖ operasyonları! Gözaltılar var

Peş peşe FETÖ operasyonları! Gözaltılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.