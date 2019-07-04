Eşinin amcası tarafından sokak ortasında öldürüldü(2)

2 AYLIK BEBEĞİNİN YANINDA ÖLDÜRÜLDÜ

Çorlu'da Alper Kahraman'ın eşinin amcası Durmuş S. tarafından tabanca ile sokak ortasında vurularak öldürülme anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, eşi Melisa mağazada alışveriş yaparken, Alper Kahraman'ın, bebek arabasında bulunan 2 aylık kızı ile dışarıda beklediği, yanına yaklaşan Durmuş S.'nin tabancasını doğrultup ateş ettiği görülüyor. Paniğe neden olay sonrası bazı kişilerin Alper Kahraman'ın yanına giderek yardım etmeye çalıştığı görüldü.

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