Eşinin annesi sanılınca 53 kilo verdi

SÜLEYMAN ELÇİN - Antalya'da gittikleri bir düğünde kiloları nedeniyle eşinin annesi sanılınca zayıflamaya karar veren 37 yaşındaki Hatice Sungur, mide küçültme ameliyatı ile 6 ayda 53 kilo verdi.

Antalya'da yaşayan iki çocuk annesi ev hanımı 37 yaşındaki Hatice Sungur, bir ilaç firmasında kurye olarak çalışan 38 yaşındaki eşi Mustafa Sungur ile bir düğüne katıldı. Bu düğünde kiloları nedeniyle eşinin annesi sanılan Sungur, zayıflamaya karar verdi.

Önce özel bir hastanede tüp mide ameliyatı olan ancak bu ameliyata rağmen kilo vermekte zorlanan Sungur, ardından Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniğinde gastrik baypas ameliyatı oldu. Bu ameliyatın ardından midesi bir çay bardağı kadar küçültülen Sungur, 6 ayda 53 kilo vererek 110 kilodan 57 kiloya düştü.

Ameliyatın ardından nefes alma güçlüğü, ayaklarındaki ağrılardan kurtulduğunu söyleyen Sungur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evlendikten sonra gazlı içecek ve patates cipsini çok tüketmesi nedeniyle hızla kilo aldığını dile getirdi.