Eşinin av tüfeğiyle öldürdüğü kadın ve annesi toprağa verildi

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'nın Battalgazi ilçesinde, boşanma aşamasında olduğu eşi Ümit Gülbaba (38) tarafından av tüfeğiyle öldürülen Sibel Gülbaba (30) ile annesi Fatma Yıldırım’ın (55) cenazeleri, toprağa verildi. Olay, dün akşam saatlerinde Battalgazi ilçesi Kemerköprü Mahallesi'nde meydana geldi. İşsiz olan Ümit Gülbaba, boşanma aşamasında olduğu ayrı yaşadığı Sibel Gülbaba ile konuşmak için kayınvalidesinin evine gitti. Burada her ikisi de daha önce birer evlilik yapan Ümit ve Sibel Gülbaba çifti arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ümit Gülbaba, yanındaki av tüfeğiyle eşi Sibel ile kayınvalidesi Fatma Yıldırım'a ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan anne ve kızı, komşularının çağırdığı ambulansla kaldırıldığı hastanede, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan Ümit Gülbaba, güvenlik güçlerinin çalışmasıyla yakalanarak gözaltına alındı. Sibel Gülbaba ile Fatma Yıldırım'ın cenazeleri, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsilerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Anne ve kızı, bugün öğlende Kemerköprü Mahallesi Mezarlığı'nda gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi. Jandarmada sorgusu devam eden Ümit Gülbaba'nın, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

