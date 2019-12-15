HABER

Eşinin "Bakımsızsın" diyerek dövdüğü kadın hayatını kaybetti

15.12.2019 13:37 | Son Güncelleme

İzmir'de İbrahim Tekin, çocuklarının yakınlarına anlattığına göre, "Seni artık beğenmiyorum, bakımsızsın" dedikten sonra eşi Filiz Tekin'e şiddet uyguladı. 8 gün hastanede kalan Filiz Tekin hayatını kaybetti, organları bağışlandı.

İzmir'de yaşayan İbrahim Tekin, çocuklarının yakınlarına anlattığına göre, "Seni artık beğenmiyorum, bakımsızsın" dedikten sonra eşi Filiz Tekin'e şiddet uyguladı. 8 gün hastanede kalan Filiz Tekin hayatını kaybetti, organları bağışlandı.

Yakınları, 18 yıllık evlilikleri boyunca İbrahim Tekin'in eşine şiddet uyguladığını söylüyor.

6 Aralık Cuma günü İbrahim Tekin, başını defalarca duvara vurduğu 38 yaşındaki Filiz Tekin bayılınca, çocuklarının elinden telefonlarını alarak dışarıyı aramalarına engel olmaya çalıştı. Ancak çocukları teyzelerine ulaşmayı başardı.

Filiz Tekin'in üç kız kardeşi eve geldi ve kardeşlerini ambulans çağırarak hastaneye kaldırdı.

8 gündür yoğun bakımda olan Filiz Tekin'in gece saatlerinde beyin ölümü gerçekleşti. Tekin'in karaciğeri, böbrekleri ve dalağı bağışlandı.

Filiz Tekin'in kardeşlerinin şikayeti üzerine gözaltına alınan İbrahim Tekin, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

PARTNERŞeyma Subaşı ile Burcu Esmersoy'un arası neden açıldı?Şeyma Subaşı ile Burcu Esmersoy'un arası neden açıldı?
Acil 'kod' ile istendi! KKTC'ye İHA ve SİHA'lar gönderildiAcil 'kod' ile istendi! KKTC'ye İHA ve SİHA'lar gönderildi
70 liralık masraftan kaçarken otomobilin motorundan olmayın70 liralık masraftan kaçarken otomobilin motorundan olmayın
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Daha çok gençsiniz Recep bey...'

'Daha çok gençsiniz Recep bey...'

ABD'den teröristlerin kontrolündeki bölgeye takviye güç

ABD'den teröristlerin kontrolündeki bölgeye takviye güç

6.9 büyüklüğünde deprem!

6.9 büyüklüğünde deprem!

Kaynarca-Tuzla-Pendik metro hattı için yeni gelişme!

Kaynarca-Tuzla-Pendik metro hattı için yeni gelişme!

İzmir’de deprem

İzmir’de deprem

İsrail televizyonundan flaş iddia! 'Türk donanması engel oldu'

İsrail televizyonundan flaş iddia! 'Türk donanması engel oldu'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İskenderun Demir Çelik Fabrikası'nda patlama

İskenderun Demir Çelik Fabrikası'nda patlama

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

3 büyük ilde operasyon! Aralarında polis, doktor...

3 büyük ilde operasyon! Aralarında polis, doktor...

Bir saatte 3 deprem! Vatandaşlar sokağa döküldü!

Bir saatte 3 deprem! Vatandaşlar sokağa döküldü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye'den KKTC'ye İHA ve SİHA'lar gönderildi

Acil 'kod' ile istendi! KKTC'ye İHA ve SİHA'lar gönderildi

Giresun'da evde patlama! Yaralılar var

Evde patlama! Yaralılar var

Rahmi Turan ve Talat Atilla hakkında flaş karar

Rahmi Turan ve Talat Atilla hakkında flaş karar

TEM’de ticari araç alev alev yandı

Yer: İstanbul! Alev topuna döndü

Eşini 'bakımsızsın' diyerek dövdü! 8 gün sonra kahreden haber

Dehşet veren olay! Eşini 'bakımsızsın' diyerek dövdü!

Üsküdar’da denizden erkek cesedi çıktı

Üsküdar'da dehşet! Denizden çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.