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  4. Eşinin balkondan atmak isteyen kocaya 13 yıl hapis

Eşinin balkondan atmak isteyen kocaya 13 yıl hapis

08.12.2020 17:33 | Son Güncelleme:
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Eskişehir’de parasal nedenlerle tartıştığı eşini 5’inci kattaki evinin balkonundan aşağı atmak suçlaması ile yargılanan yabancı uyruklu Nşahıs 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı.Edinilen bilgilere göre, yabancı uyruklu Najıbullah Nabızada (53), evli olduğu eşi Nasıma Nabızada (50) ile parasal nedenlerden dolayı tartışmaya başladı.

Eskişehir’de parasal nedenlerle tartıştığı eşini 5’inci kattaki evinin balkonundan aşağı atmak suçlaması ile yargılanan yabancı uyruklu Nşahıs 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Edinilen bilgilere göre, yabancı uyruklu Najıbullah Nabızada (53), evli olduğu eşi Nasıma Nabızada (50) ile parasal nedenlerden dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın şiddetlenmesi nedeniyle korkan kadın kaçarak 5’inci katta bulunan evlerinin balkonuna çıktı. Koca Najıbullah Nabızada eşinin peşinden balkona koştu. Tartışmanın devam etmesiyle öfkeli koca eşini balkondan aşağı itmeye çalıştı. Bu sırada durumu gören alt kattaki komşuları seslenerek olaya engel olmaya çalıştı. Bunun üzerine komşularını duyan Najıbullah Nabızada eşini bıraktı. Şahıs olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yakalandı ve çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
“Öfkeli koca 13 yıl hapis cezası aldı”
Eskişehir 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada şüpheli sanık Najıbullah Nabızada ve öldürmeye teşebbüs ettiği eşi Nasıma Nabızada ile iki tarafın da avukatları hazır bulundu. “Eşi Kasten Öldürme” suçundan yargılanan sanık Najıbullah Nabızada, eylemin teşebbüs aşamasında kalması nedeniyle 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti şüphelinin tutukluluk halinin devamına hükmetti.

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