HABER

Eşinin başından vurduğu iddia edilen genç kadın ağır yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.07.2019 09:35 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde uzman çavuş olan eşi tarafından başından vurulduğu iddia edilen 24 yaşındaki kadın ağır yaralandı.Olay, ilçeye bağlı Söğütlü Mahallesi’nde meydana geldi.

Eşinin başından vurduğu iddia edilen genç kadın ağır yaralandı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde uzman çavuş olan eşi tarafından başından vurulduğu iddia edilen 24 yaşındaki kadın ağır yaralandı.
Olay, ilçeye bağlı Söğütlü Mahallesi’nde meydana geldi. İddialara göre, akrabalarının mahalledeki düğününe katılan 24 yaşındaki Müberra K. ile uzman çavuş olan eşi Gökhan K., merasimin bitmesiyle alandan ayrılmak üzere otomobile bindi. Bu sırada araçtan silah sesi duyan alandakiler, otomobilin yanına geldiklerinde Müberra K.’yi kanlar içerisinde buldu. Başına isabet eden kurşunla ağır yaralanan talihsiz kadın, aynı otomobille Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalesi Acil Servis’te yapılan Müberra K.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Olay ihbarının ardından bölgeye giden jandarma ekipleri, eşini yaraladığı iddia edilen Gökhan K.’yi gözaltına alırken, olayda kullanıldığı düşünülen silaha da el koydu. Gaziantep’te görevli olduğu öğrenilen Gökhan K., ifadesi alınmak üzere Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri, olayın yaşandığı düğün alanında ve talihsiz kadının hastaneye getirildiği araçta inceleme yaptı. Olayın kazara mı meydana geldiği yoksa eşiyle yaşadığı tartışma sonucunda mı vurulduğunun ortaya çıkarılması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Eşinin başından vurduğu iddia edilen genç kadın ağır yaralandı

Eşinin başından vurduğu iddia edilen genç kadın ağır yaralandı

PARTNERBMW X7 pickup tasarımı ortaya çıktıBMW X7 pickup tasarımı ortaya çıktı
Motosiklet kaskı kırık diye takmayan sürücü dehşeti yaşadıMotosiklet kaskı kırık diye takmayan sürücü dehşeti yaşadı
Arkadaşlarıyla gezdikten sonra apartmanın merdivenlerinde ölü bulunduArkadaşlarıyla gezdikten sonra apartmanın merdivenlerinde ölü bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

UAEA duyurdu! Dünyayı tedirgin eden gelişme

UAEA duyurdu! Dünyayı tedirgin eden gelişme

İstanbul'da şafak vakti operasyon! Çok sayıda gözaltı

İstanbul'da şafak vakti operasyon! Çok sayıda gözaltı

Bergüzar Korel milyonluk oldu! Böyle kutladı

Bergüzar Korel milyonluk oldu! Böyle kutladı

Fenerbahçe'den gece yarısı transferi

Fenerbahçe'den gece yarısı transferi

Muvazzaf askerlere gözaltı kararı! Aralarında subaylar da var

Muvazzaf askerlere gözaltı kararı! Aralarında subaylar da var

Köy meydanında anne ve 14 yaşındaki oğluna kanlı infaz!

Köy meydanında anne ve 14 yaşındaki oğluna kanlı infaz!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Mersin'de kanlı pusu! Eski eşini sokak ortasında öldürdü

Mersin'de kanlı pusu! Eski eşini sokak ortasında öldürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Metrobüs durağı karıştı! Kavganın sebebi 'pes' dedirtti

Metrobüs durağı karıştı! Kavganın sebebi 'pes' dedirtti

Kopan parmağını eline alıp kahvehaneye gitti

Kopan parmağını eline alıp kahvehaneye gitti

Bursa'daki tabure cinayetine 36 yıl hapis

Bursa'daki tabure cinayetine 36 yıl hapis

Otomobilde eşini başından vuran uzman çavuş, 'kazara oldu' dedi

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

İstanbul'da vahşet! Çinli kadının boğazını kesip evle birlikte ateşe verdiler!

Çinli kadının boğazını kesip evle birlikte ateşe verdiler!

Köy meydanında anne ve 14 yaşındaki oğluna kanlı infaz!

Köy meydanında anne ve 14 yaşındaki oğluna kanlı infaz!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.