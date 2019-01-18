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Eşinin başka kadın ile düğün yaptığını öğrenince boşanmaktan vazgeçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2019 16:57 | Son Güncelleme

MANİSA'da yaşayan Özge K.

Eşinin başka kadın ile düğün yaptığını öğrenince boşanmaktan vazgeçti

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)- MANİSA'da yaşayan Özge K. (25) eşinin başka kadın ile düğün yaptığını öğrenince boşanmaktan vazgeçti
Manisa'da bir dönercide garson olarak çalışan Özge K., 22 Ağustos 2013 tarihinde, işyerinin yanında giyim mağazasında çalışan aynı yaştaki Naim K. ile aşk evliliği yaptı. Çiftin bu evlilikten şu an 4.5 yaşında olan bir erkek çocukları dünyaya geldi. Evli çift şiddetli geçimsizlik nedeniyle 2 yıl önce ayrıldı. Özge K., geçen 15 Aralık'ta eşi Naim K. ile konuşarak anlaşmalı boşanma için Manisa 3. Aile Mahkemesi'nde dava açtı. 16 Ocak 2019'a verilen dava gününün gelmesini bekleyen Özge K., geçen 30 Aralık'ta cep telefonuna bir arkadaşından gelen mesajla büyük şaşkınlık yaşadı. Yaşadıklarına bir anlam veremediğini söyleyen Özge K., "Telefonum çaldı. Açtığımda telefondaki arkadaşım, 'Eşin yine birinin başını yakmış' dedi. Önce sevgilisi var sandım. Çünkü, sürekli başka kadınlarla fotoğraflarını görüyordum. İnanmayıp, fotoğraf göndermesini istedim. Daha sonra videosunu da gönderdi. Eşim düğünde damatlık giymiş, gelinle karşılıklı oynuyordu. Gerçekten daha benden boşanmadan başka biriyle düğün yapmış, şok oldum. Nasıl bir devirde yaşıyoruz, bilemedim" dedi.
Eşinin başka biriye düğün yaptığını öğrenince boşanmaktan vazgeçtiğini belirten Özge K., "2016 yılı Ağustos ayında biz evlerimizi ayırdık ama eşim hiçbir zaman boşanma taraftarı değildi. Eşimi arayıp, 'Boşanalım, 5 kuruş para istemiyorum' dedim. Kreşe giden, 4.5 yaşında bir çocuğum var. Bu nedenle düzenli bir hayatım olsun istedim. Zaten eşim, çocuğuyla görüşmüyor. Anlaşmalı boşanmak için 16 Ocak'a gün almıştık. Ancak, daha benimle boşanmadan başka biriyle düğün yaptığını öğrenince boşanmaktan vazgeçtim. Bu durumu düğün yaptığı kadın da biliyor" dedi.

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Eşinin başka kadın ile düğün yaptığını öğrenince boşanmaktan vazgeçtiEşinin başka kadın ile düğün yaptığını öğrenince boşanmaktan vazgeçtiEşinin başka kadın ile düğün yaptığını öğrenince boşanmaktan vazgeçtiEşinin başka kadın ile düğün yaptığını öğrenince boşanmaktan vazgeçti

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