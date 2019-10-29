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Eşinin benzin döküp ateşe verdiği Güllü, 12 gün sonra öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 29.10.2019 15:12 | Son Güncelleme

 DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde eşi Can Yılmaz'ın (35), benzin dökerek ateşe verdiği Güllü Yılmaz (30), 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Esat TAŞTEKİN/ERGANİ (Diyarbakır), (DHA)- DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde eşi Can Yılmaz'ın (35), benzin dökerek ateşe verdiği Güllü Yılmaz (30), 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Olay, 17 Ekim günü Ergani ilçesi Aziziye Mahallesi'nde meydana geldi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen 3 çocuk babası Can Yılmaz, eşi ile tartıştı. Yılmaz, evde, bidonda bulunan benzini kızı Zeynep ve eşi Güllü'nün üzerine döküp ateşe verdi. Kendi üzerine de bir miktar benzin döken Can Yılmaz, çakmağı çaktı. Güllü Yılmaz, alevler içinde kendisini ikinci kattaki evlerinin penceresinden boşluğa bıraktı.
Feryatları duyan komşuları, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri, evdeki alevlere müdahale ederek söndürdü. Vücutlarında yanıklar oluşan Yılmaz çifti ile kızları Zeynep, Ergani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Güllü Yılmaz, buradaki ilk müdahalesinin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavileri tamamlanan Zeynep Yılmaz akrabalarının yanına yerleşirken, Can Yılmaz ise gözaltına alındı.
Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Güllü Yılmaz, bugün saat 10.00 sıralarında doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Gözaltındaki Can Yılmaz'ın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

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