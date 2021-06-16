Eşinin benzinle yaktığı kadın yaşadığı dehşeti anlattı: Yanıyorum dedim; güldü, sigara içti

Tekirdağ'da yaşayan 2 çocuk annesi Ayşe Aydın, geçtiğimiz mart ayında eşi Ekrem Aydın ile kendisini aldattığı için tartışmaya başladı. Aydın, eşine, annesinin evine gideceğini söyledi. Ancak Ekrem Aydın tarafından bindirildiği otomobille ormanlık alana götürüldü. Koca, talihsiz kadını önce dövdü ardından yanında getirdiği benzini üzerine döküp ateşe verdi. Alevler içinde kalan Ayşe Aydın'ı 'öldü' zannederek, kaçtı. Vücudunda ağır yanıklar oluşmasına ve çektiği acıya rağmen, ormanlık alandan yol kenarına yürümeyi başaran Ayşe Aydın, yoldan geçen sürücüler tarafından bulup, hastaneye kaldırıldı. İlk tedavisinin ardından Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ndeki yanık ünitesine sevk edilen Ayşe Aydın, 2,5 ay süren tedavisinin ardından taburcu edildi. Halen bir hayırsever tarafından bağışlanan yanık bası elbisesi ile hayatını devam ettiren Ayşe Aydın, yaşadıklarını anlattı.

16 yaşında evlendiğini belirten Ayşe Aydın, "Evlendikten 8 yıl sonra Tekirdağ'ın Muratlı ilçesine yerleştim. Çocuklarıma bakabilmek için çalıştım. Eşim şoförlük yapıyordu. Komşu kadınla dört yıl boyunca aldattı beni. Öğrenince kavga ettik. 2020 yılında beni darp etti. Annemler Şile'de hastaneye götürdü. Üç ay annemlerin yanında kaldım. Yalvardı, 'Bir daha yapmayacağım' dedi. Çocukların üzerine yemin etti. 'Kimseyle konuşmayacağım, evimize bakacağım, geri dön' dedi. Özür diledi. Beni eve geri götürdü" dedi.