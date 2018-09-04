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Eşinin bıçakla yaraladığı kadın: Boğazımı kesmeye çalıştı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.09.2018 18:12 | Son Güncelleme

ISPARTA'da kendisiyle konuşmak bahanesiyle yanına gelen eşinin vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladığı 3 çocuk annesi Leyla Z.'nin (45) hastanede tedavisi sürüyor.

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) - ISPARTA'da kendisiyle konuşmak bahanesiyle yanına gelen eşinin vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladığı 3 çocuk annesi Leyla Z.'nin (45) hastanede tedavisi sürüyor. Hakkında uzaklaştırma kararı verilen ve olaydan sonra intihar girişiminde bulunan eşinin saldırısına uğrayan Leyla Z., "Üzerime yürüdü, boğazımı kesmeye çalıştı. Akciğerime sapladı. 10 bıçak yaram var" dedi. İzmir'de oturan Leyla Z., üniversite öğrencisi kızını ziyaret için geçen 25 Ağustos'ta Isparta'ya geldi. Leyla Z.'yi daha önce dövdüğü için hakkında uzaklaştırma kararı verilen eşi T.Z. (44) de konuşmak istediğini söyleyerek aynı gün kadının yanına geldi. Isparta'daki kızlarının evinde buluşan çift bir süre konuştuktan sonra T.Z. bıçakla Leyla Z.'yi boğazından ve göğsünden yaraladı. T.Z., kendi bileklerini de keserek intihara kalkıştı. Olay sonrası Leyla Z.'nin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri eve geldi. Ekiplere kapıyı kendisi açan Leyla Z. ile eşi T.Z. sağlık görevlileri tarafından hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Hastanede 2 gün tedavi gördükten sonra taburcu edilen T.Z. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 'SENİ ÖLDÜRMEK İÇİN GELDİM' Isparta'daki hastanede tedavisi süren Leyla Z., eşinin sürekli kıskançlık krizine girdiğini belirterek kendisini daha önce dövdüğünü ve şikayeti üzerine 1 ay uzaklaştırma kararı verildiğini söyledi. Olay günü eşinin barışmak istediğini söyleyerek yanına geldiğini anlatan Leyla Z., o gün yaşadıklarını şöyle anlattı: "Isparta'da üniversite okuyan kızımın yanına geldim. Daha sonra o da arkamdan geldi. Özür dilemek istedi, affetmemi istedi. '23 yılın hatırıdır' diyerek, 'Gel konuşalım. Olmazsa da olmaz' dedim. Zaten boşanmak istediğimi söylemiştim. Arkamdan geldi kızımın evine gittik. Daha sonra evde ortanca kızım vardı. Onu gönderdi. 'Arkadaşlarınla git vedalaş' dedi. Ertesi gün İzmir'e dönmeyi planlıyorduk. Oturduk sakin sakin konuşuyorduk. Bir ara mutfağa gitti, geldi. Konuşurken, 'Ben aslında seni öldürmeye geldim. Asıl amacım öldürmekti. Bütün bu söylediklerim de kendimi affettiriyormuş gibi gözükmeye çalıştım' dedim. Üzerime yürüdü boğazımı kesmeye çalıştı. Akciğerime sapladı. 10 bıçak yaram var. Kendi bileklerini kesmiş, intihara kalkıştı. Telefonu elimden aldı, odada bir yere fırlattı. Bıçakladıktan sonra odaya kapattı. O ara fırsat bulup gizli olarak polisi aradım. Zaten onlar da geldiğinde dış kapıyı kilitlemiş. Anahtarı aradım buldum. O şekilde bizi hastaneye sevk ettiler." 'KADINLAR LÜTFEN SUSMAYIN' Kendisi gibi eşlerinden şiddet gören kadınlara seslenen Leyla Z., "Psikolojik veya normal darp olarak şiddet görmüş kadınlar lütfen susmayın, sustukça bilin ki karşınızdaki kişi size üstünlük sağlamaya çalışacak. Üstünlük sağladıkça da kendini rahat görüyor. Bunu yapmayın. Özgürlüğünüz kısıtlanıyor" dedi.

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