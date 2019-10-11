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Eşinin bıçaklayarak öldürdüğü Işıl, toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 00:14 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, geçen yıl evlendiği Hakkı Aydın (42) tarafından bıçaklanarak, öldürülen Işıl Aydın (40), gözyaşlarıyla toprağa verildi.  Olay, dün saat 16.00 sıralarında, Edremit ilçesine bağlı Gaziilyas Mahallesi'nde meydana geldi.

Abdulkadir AYDINIŞIK/EDREMİT (Balıkesir), (DHA) - BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, geçen yıl evlendiği Hakkı Aydın (42) tarafından bıçaklanarak, öldürülen Işıl Aydın (40), gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında, Edremit ilçesine bağlı Gaziilyas Mahallesi'nde meydana geldi. İşsiz olduğu öğrenilen Hakkı Aydın ile geçen yılın Mayıs ayında evlendiği, Edremit Belediyesi'nin şirketi olan ED-BEL'de çalışan Işıl Aydın arasında, evde tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Hakkı Aydın, mutfaktan aldığı ekmek bıçağını Işıl Aydın'a sapladı. Olay sırasında Hakkı Aydın da bıçakla yaralandı. Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Işıl Aydın'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Hastanede tedaviye alınan Hakkı Aydın'ın, ilk ifadesinde, annesine küfrettiği için eşini öldürdüğünü ileri sürdüğü öğrenildi.

Işıl Aydın'ın, geçen aylarda eşiyle tartışınca evi terk edip, Akçay ilçesine taşındığı ve Hakkı Aydın için mahkemeden uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı. Aydın'ın geçen ay eşiyle barışınca kararı kaldırtıp, yeniden evine döndüğü belirtildi.

Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından ailesinin teslim aldığı Işıl Aydın'ın cenazesi, bugün Edremit ilçesinin kırsal Bostancı Mahallesi'ne getirildi. Aydın için ikindi vakti cenaze namazı kılındı. Aydın'ın ailesi ve yakınları, cenaze töreninde uzun süre gözyaşı döktü. Kılınan namazın ardından Işıl Aydın'ın cenazesi, götürüldüğü mahalle mezarlığında toprağa verildi.

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