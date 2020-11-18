Eşinin boğazını falçatayla kesen kocaya ağırlaştırılmış müebbet

İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Özgür Yılmaz Ecim koronavirüs olması nedeniyle Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada, müştekiler ve tarafların avukatları hazır bulundu.

"ÇOK PİŞMANIM"

Müştekilerin avukatı, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti. Son sözü sorulan sanık Özgür Yılmaz Ecim ise "Çok pişmanım. Böyle olmasını istemezdim. Çocuklarım ortada kaldı. Keşke böyle bir şey olmasaydı" dedi.

MAHKEME İNDİRİMSİZ CEZA VERDİ

Mahkeme heyeti, sanık Özgür Yılmaz Ecim'i "Eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanığın cezasında tahrik indirimi uygulamayan mahkeme, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Özgür Yılmaz Ecim'in (41) 29 Eylül 2019 tarihinde sabah saatlerinde kendi evlerinde eşi Kadriye Ecim'in (34) boğazını bir maket bıçağı keserek öldürdüğü ve 1 Ekim 2019 günü, saat 23.45 sıralarında yaşı küçük 3 çocuğunu yanına alarak Eyüpsultan Polis Merkezi'ne giderek teslim olduğu anlatılıyordu. Sanık Ecim'in ifadesinde, eşinin Ankara'ya gideceğini ve kendisine hakaret ettiğini söyleyerek "Kadriye 'Ben Ankara'ya gideceğim görüşmek istemiyorum' gibi sözler söyleyerek çıktı. Arkasından ben televizyonun önünden falçatayı aldım. Holde o aletle Kadriye'nin yüzünü kesip onu ikaz etmek niyetinde idim. Kadriye yatak odasına doğru yönelmiş haldeydi onu tutup kendime doğru döndürdüğüm esnada kesici aleti yüzüne doğru salladım. Ancak yüzüne isabet etmedi, boğazına isabet etti. Akan kanı görünce şok oldum. Kadriye'yi yatak odasına o şekilde ittim. Yatağın üzerine düştü. Üzerini örttüm" demişti.

DHA

