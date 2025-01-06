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  4. Eşinin cansız bedeni bagajından çıkmıştı! Cinayet anını gören biri cep telefonu ile video çekti

Eşinin cansız bedeni bagajından çıkmıştı! Cinayet anını gören biri cep telefonu ile video çekti

06.01.2025 16:43
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06.01.2025 16:43
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İstanbul'un Sultangazi ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan şüpheli araçtan kadın cesedi çıktı. Polisin yaptığı araştırma sonucu, aracı kullanan Engin Çelik'in silahla eşi Ayşe Çelik'i silahla öldürdüğü, daha sonra bagaja koyduğu öğrenildi. Şüpheli gözaltına alındı. Cinayet anını gören çevredeki bir kişinin cep telefonu ile çektiği video ortaya çıktı. İşte detaylar...

İstanbul Sultangazi'de saat 16.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Engin Çelik ile Ayşe Çelik arasında Eyüpsultan'daki evlerinde bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavga sırasında çılgına dönen adam iddiaya göre, eşini silahla vurarak öldürdü. Ardından cesetten kurtulmak için plan yapan Engin Çelik, harekete geçti.

ISTANBUL---EYUPSULTANDA-ESINI-OLDURUP-O_504047_149120

GÖLE VEYA ORMANLIK ALANA CESEDİNİ ATACAKMIŞ

Cesedi otomobilinin bagajına koyarak yola çıktı. Eşinin cansız bedenini göle veya ormanlık alana atmayı planlayan adam, şüphe üzerine polis ekipleri tarafından durdurulmak istendi.

ISTANBUL---EYUPSULTANDA-ESINI-OLDURUP-O_504052_149120

'DUR' İHTARINA UYMADI

Polisin "dur" ihtarına uymayan Engin Çelik, kaçmaya başladı. Polis de kaçan aracı yakalamaya çalıştı. Yaşanan kovalamaca sırasında Engin Çelik'in kullandığı aracın önü Sultangazi'de polis ekipleri tarafından kesildi. Şüpheli gözaltına alınırken, durdurulan araçta arama yapıldı.

EŞİNİ BAGAJINDA TAŞIMIŞ

Aramalarda otomobilin bagajından kadın cesedi çıktı. Cesedin Engin Çelik'in eşi Ayşe Çelik'e ait olduğu öğrenildi.

Şüpheli Engin Çelik gözaltına alındı.

CİNAYET ANINI GÖREN BİR KİŞİ VİDEO ÇEKTİ!

Cinayet anını gören çevredeki bir kişinin cep telefonu ile çektiği video ortaya çıktı. Görüntüde, sürücü kapısı açık olan aracın dışında Engin Çelik'in elinde tabanca ile dolaştığı ve cep telefonuyla konuştuğu görülüyor. Görüntüyü çeken kişi ise kayıtta, araç sürücüsünün tabanca ile öldürüldüğünü söylüyor.

(İHA-DHA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Sultangazi
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