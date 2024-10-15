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  4. Eşinin çektiği fotoğrafları sosyal medyada gördü! Özüre rağmen tek yumrukla komalık etti... Akılalmaz anlar kamerada

Eşinin çektiği fotoğrafları sosyal medyada gördü! Özüre rağmen tek yumrukla komalık etti... Akılalmaz anlar kamerada

15.10.2024 11:48
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Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
15.10.2024 11:48
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Antalya'da dehşet! Eşinin çektiği çiçek fotoğraflarını başka bir işletmenin sosyal medya hesabında gören Kıvanç Ş. kendinden özür dilenmesine rağmen işletmeye giderek saldırıda bulundu. Aldığı tek yumrukla komaya giren Eşref Yunus Yıldırıcı'nın yaşam mücadelesi devam ediyor. O anlar ise saniye saniye kameraya kaydedildi.

Antalya'da çiçekçilik ile uğraşan iki kişinin sosyal medyada aynı fotoğrafı kullanma tartışmasında taraflardan birisi aldığı yumruk darbesi ile komalık oldu. Yaşanan olay saniye saniye güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

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EŞİNİN ÇEKTİĞİ FOTOĞRAFI PAYLAŞTILAR

Akıllara durgunluk veren olay, 12 Ekim Cumartesi günü Antalya'nın Kepez ilçesi Altınova Düden Mahallesi Andızlı Sokak üzerinde bulunan toptan çiçek satışı yapılan bir işletmede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kıvanç Ş.'nin (44) yabancı uyruklu olduğu öğrenilen eşi tarafından sosyal medya hesabından paylaşılan çiçek buketi fotoğrafları, Eşref Yunus Yıldırıcı'nın (29) kız kardeşi F.Y. tarafından ekran görüntüsü alınarak işletmeye ait sosyal medya hesabından paylaşıldı. Fotoğrafı fark eden Kıvanç Ş. ile Eşref Yunus Yıldırıcı arasında fotoğrafın paylaşımı nedeniyle tartışma yaşandı.

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ÖZÜR DİLEDİ AMA SİNİRİ GEÇMEDİ

Kardeşinin hata yaptığını belirten Eşref Yunus Yıldırıcı, Kıvanç Ş.'den özür dileyerek fotoğrafları sosyal medyadan sildi. Ancak eşinin fotoğraflarının paylaşılmasına sinirlenen Kıvanç Ş., akşam saatlerinde Yıldırıcı'nın bulunduğu çiçek deposuna gitti.

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TEK YUMRUKLA BAYILTTI

Eşref Yunus Yıldırıcı ile birlikte deponun içine giren Kıvanç Ş. bir anda Yıldırıcı'ya vurmaya başladı. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan olayda Yıldırıcı aldığı yumruk darbesi ile bir anda yere yığılırken öfkesi dinmeyen Kıvanç Ş. vurmaya devam etti. Bu sırada işletme sahibi A.O. içeriye girip Kıvanç Ş.'yi sakinleştirerek uzaklaştırmaya çalıştı. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Bilinci kapalı olan Eşref Yunus Yıldırıcı 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Kıvanç Ş. ise olay yerine gelen devriye ekipleri tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Yoğun bakıma kaldırılan ve beyin kanaması geçiren Eşref Yunus Yıldırıcı'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, Kıvanç Ş. ise polis merkezindeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İŞLETME SAHİBİ KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Öte yandan depo sahibi A.O.'nun, yeğeni olan Eşref Yunus Yıldırıcı'nın ağır yaralandığı olaydan kısa süre sonra kalp krizi geçirdiği ve hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya antalya kavga çiçek
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