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Eşinin cesediyle 25 saat kurtarılmayı beklemişti! Yeni görüntüler ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2019 07:22 | Son Güncelleme

Aydın’ın Söke ilçesinde, kaybolduktan 25 saat sonra bulunan otomobilin kanala uçması ve su dolu kanalda kocasının cesediyle birlikte 25 saat bekleyen yaşlı kadının kurtarılma anı görüntülere yansıdı.

Eşinin cesediyle 25 saat kurtarılmayı beklemişti! Yeni görüntüler ortaya çıktı

İzmir’den Didim’in Balat Mahallesi'nde yaşayan yakınlarını ziyaret etmek üzere yola çıkan 77 yaşındaki Hakkı Boyacı idaresindeki 35 AGT 371 plakalı otomobil, en son önceki gün saat 16.30’da İzmir-Aydın otoyolu Germencik gişelerinden çıktıktan sonra kayboldu. Hakkı Boyacı ve 75 yaşındaki eşi Emine Boyacı ile telefon bağlantısı da kuramayan yakınları, Boyacı çiftinden uzun süre haber alamayınca durumu jandarmaya bildirdi. Yapılan güvenlik kamerası incelemesi sonucu, Boyacı çiftini taşıyan aracın en son görüldüğü gişelere 40 kilometre mesafedeki bir köprü üzerindeki güvenlik kamerasından aracın su dolu kanala uçtuğunu tespit etti.

Suya giren jandarma ve vatandaşlar, şoför koltuğunda oturan Hakkı Boyacı'nın öldüğünü belirlerken; 25 saat boyunda su dolu kanalda eşinin cansız bedeniyle birlikte kurtarılmayı bekleyen Emine Boyacı’yı ise yaralı olarak kurtardı.

Yaşanan 25 saatlik korku dolu anların başlangıcı ile yaşlı kadının su dolu kanaldan sağ olarak kurtarıldığı anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde jandarma ekipleri tarafından incelenen güvenlik kamerası kaydında aracın hızla gelip kanala uçması ve ardından geçen dehşet saatlerinin ardından Emine Boyacı’nın kurtarılıp ambulansla alındığı anlar yer aldı.

(İHA)

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Aydın Söke su kanalı hakkı boyacı emine boyacı

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