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Eşinin çıkardığı yangında yaralanan Fadime, kurtarılamadı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.10.2019 00:26 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, tartıştığı eşi Mehmet Hilmi İlkinci'nin (44) evi ateşe verdikten sonra down sendromlu kızı Zümra'yı (8) öldürüp ardından intihar ettiği olayda, yangından yaralı halde kurtarılan ve hastanede tedaviye alınan Fadime İlkinci, 9 günlük yaşam savaşını kaybetti.

DERİNCE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, tartıştığı eşi Mehmet Hilmi İlkinci'nin (44) evi ateşe verdikten sonra down sendromlu kızı Zümra'yı (8) öldürüp ardından intihar ettiği olayda, yangından yaralı halde kurtarılan ve hastanede tedaviye alınan Fadime İlkinci, 9 günlük yaşam savaşını kaybetti.

​Yangın, ​15 Ekim'de Dumlupınar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde 3 katlı binanın 2'nci katındaki evde çıktı. Derince Eğitim Araştırma Hastanesi’nde röntgen teknikeri olarak çalışan Mehmet Hilmi İlkinci'ye ait evde çıkan yangında yükselen dumanları gören komşuların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Olayda vucutlarında kısmen yanık izleri bulunan Mehmet Hilmi İlkinci ile kızı Zümra'nın cansız bedenleri ile karşılaşılırken, yaralı olarak kurtarılan Fadime İlkinci, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

BABA- KIZIN OTOPSİSİNDE KURŞUN İZİ

Yanan evden cesetleri çıkarılan Mehmet Hilmi İlkinci ile kızı Zümra İlkinci'nin otopsi raporunda korkunç olay ortaya çıktı. İncelemede vucutlarında kurşun izlerine rastlanılan Mehmet Hilmi İlkinci'nin down sendromlu kızı Zümra'yı (8) öldürdükten sonra intihar ettiği saptandı. Polis soruşturmasında Mehmet Hilmi İlkinci'nin eşi ile tartıştıktan sonra bu olayı gerçekleştirdiği anlaşıldı.

ANNE KURTARILAMADI

Olayda vücudunda yanıklar olan ve 9 gündür Derince Eğitim Araştırma Hastanesi'nin yanık ünitesinde tedavi gören Fadime İlkinci ise bugün akşam saatlerinde, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi.

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