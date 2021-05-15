Eşinin cinsel içerikli görüşmelerini ortaya çıkaran kadın için Yargıtay'dan emsal karar

İstinaf mahkemesi, davacı kadın tarafından dosyaya delil olarak sunulan ve erkeğe ait olduğu iddia edilen ekran görüntülerinin, erkeğin telefonundan rızası dışında hukuka aykırı elde edildiği gerekçesiyle davalıya yüklenen kusurun gerçekleşmediği sonucuna ulaştı.

Konya'da yaşayan bir kadın, "evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını" ileri sürerek eşinden boşanmak için dava açtı. Kadın, eşinin cep telefonundan aldığı, başka kadınlarla yaptığı cinsel içerikli görüşmelerin ekran görüntülerini dosyaya delil olarak sundu.

Boşanma davası açan kadının kararı temyiz etmesi üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, istinaf mahkemesi kararını bozdu.

"HUKUKA AYKIRI ŞEKİLDE ELDE EDİLDİĞİNDEN BAHSEDİLEMEZ"

Dairenin kararında, şu tespitlere yer verildi:

"Davacı kadın tarafından, davalı erkeğin telefonundaki sohbet uygulaması üzerinden başka kadınlarla yapmış olduğu cinsel içerikli yazışmaların ekran görüntüleri alınmak suretiyle dosyaya sunulan çıktıların erkeğin haberi olmaksızın, onun bilgisi ve rızası dışında sırf delil oluşturmak maksatlı olarak hukuka aykırı bir şekilde elde edildiğinden bahsedilemez. Bu durumda, davacı tarafça usulüne uygun olarak elde edilen ve dosyaya sunulan bu delilin hükme esas alınmasında herhangi bir hukuka aykırılık bulunmamaktadır."

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, istinaf mahkemesince davacı kadın tarafından sunulan delil dikkate alınmadan hüküm kurulmasını, bozma nedeni saydı.

AA

