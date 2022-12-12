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Eşinin cinsel ilişki teklifini reddeden kadına feci dayak! KADES sayesinde kurtuldu..

12.12.2022 17:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olay, Hatay'ın Belen ilçesinde meydana geldi. 24 yaşındaki H.K. küs olduğu eşi 28 yaşındaki M.K.'nin cinsel ilişki teklifini reddetti. Eşinden dayak yiyen kadın kendisini banyoya kilitleyip KADES'ten yardım istedi. Eve gelen jandarma ekipleri tarafından dayakçı eş gözaltına alındı. Verdiği ifadede suçlamaları reddeden M.K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eşinin cinsel ilişki teklifini reddeden kadına feci dayak! KADES sayesinde kurtuldu..

Bakras Mahallesi'nde H.K., şiddet gördüğü 2 yaşındaki çocuğunun babası 4 yıllık eşi M.K. ile aynı evde 'küs' olarak yaşamaya devam etti. M.K., 10 Aralık'ta iddiaya göre eşi H.K.’ye cinsel ilişki teklifinde bulundu. H.K., teklifi geri çevirince M.K., eşini dövdü. Banyoya girip, kapıyı kilitleyen H.K., KADES üzerinden yardım istedi. Kısa sürede adrese gelen jandarma ekipleri, M.K.’yi gözaltına aldı. İfadesinde suçlamaları reddeden M.K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Eşinden sürekli şiddet gördüğünü belirten H.K., "Küstük. Bir tek cinsel isteği olduğunda iyi davranıyordu. Ben de bu durumdan rahatsız oluyordum. Yine bana yanaştı. Ona 'Evlilik bunun için mi var?' dedim. O da bana 'Senin başka görevin mi var? Çocuğuna bakacaksın, evini temizleyeceksin, benim gönlümü hoş tutacaksın' dedi. Bunu kabul etmedim. O da buna karşılık bana 'Gidecek yerin mi var' dedi" diye konuştu.

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'BANYOYA KAÇARAK KADES UYGULAMASINA BASTIM'

Kavga sırasında boşanmak istediğini söyleyince, eşinin boğazını sıktığını anlatan H.K., "2 dakika boyunca sıktı. Nefes alamadım. Bu anlara çocuğum şahit oldu. Zaten o ağlayınca bıraktı. Yoksa belki bırakmazdı. Ben de yeniden boşanmak istediğimi ve dava açacağımı söyleyince daha çok sinirlenip, tokat attı. Elinden kaçarak telefonumu alıp, kendimi banyoya kilitledim. KADES uygulamasına bastım" ifadelerini kullandı.

TELEFONA EL KOYDU

Eşinin kapıyı zorlaması üzerine kendine bir şey yapmaması için sakince içeri geçtiğini ifade eden H.K., kısa süre sonra da polis ve jandarmanın aradığını söyledi. Bu sırada telefonuna el koyan eşinin yüzüne yumruk attığını söyleyen H.K., “Yüzüm, gözüm kanlar içinde kaldı. Kanlarım çocuğuma sıçradı. Yere çöküp ağlayınca, çocuğum yüzümden kanları silmeye çalışıyordu. Kayınvalidem o sırada yüzümdeki kanları havluyla silmeye çalıştı. Şikayetçi olduğum için bana kızdı ve kan olan halı ve havluyu toplayıp dışarı çıkardı" diye konuştu.

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KAŞINA 8 DİKİŞ ATILDI

Olay sonrası hastaneye götürüldüğünü ve kaşına 8 dikiş atıldığını söyleyen H.K. gözaltına alınan eşinin 24 saat sonra serbest bırakıldığını iddia etti. Eşinin kendisini öldüreceğinden korktuğunu anlatan H.K., "Sadece kendim için değil; çocuğum için de korkuyorum. Öfke problemi var. Çocuğuma sürekli 'Sen küçüksün, az daha büyü. Seni de döveceğim' diyordu Çocuğumun asla ona verilmesini istemiyorum" dedi. (DHA)

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cinsel ilişki Hatay dayak kades

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