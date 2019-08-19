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Eşinin dayağından, alt katın balkonuna atlayarak kurtuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2019 10:41 | Son Güncelleme

Aksaray'da, tartıştığı eşi Masaud Morad (29) tarafından dövülen Fıruzeh Morad (23), 3'üncü katın balkonundan alt katın balkonuna atlayıp, komşularından yardım istedi. Yaralanan Morad, hastaneye kaldırılırken, eşi de gözaltına alındı.

Eşinin dayağından, alt katın balkonuna atlayarak kurtuldu

Olay, Hamidiye Mahallesi 750 Sokak'taki 5 katlı binanın 3'üncü katında meydana geldi. Afganistan uyruklu Masaud Morad ile vatandaşı olan eşi Fıruzeh Morad bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. Kocası tarafından dövülen Afgan kadın, kendi balkonlarından alt katın balkonuna atlayıp, komşularından yardım istedi. Komşuların ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kadının atladığı katın boş olması nedeniyle dairenin kapısı çilingir tarafından açıldı. Kurtarılan Fıruzeh Morad, sağlık görevlilerince yaralı olduğu belirlenip, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Masaud Morad ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Anne ve babasının kavgasından korkan 2 çocuğu ise komşular, sakinleştirmeye çalıştı.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Aksaray Masaud Morad Fıruzeh Morad kadına şiddet

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