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Eşinin desteğiyle mezar taşı üretmeye başladı, ön yargıları yıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2019 12:01 | Son Güncelleme

ADANA'da 3 çocuk annesi Güldane Karaca (45), evde boş oturmamak için mermer mezar taşı üretimine başladı.

Nuri PİR/ADANA, (DHA)- ADANA'da 3 çocuk annesi Güldane Karaca (45), evde boş oturmamak için mermer mezar taşı üretimine başladı. Çevresindekilerin ön yargısını 5 yıllık başarılı çalışması sayesinde yıkan Karaca, mezar taşı fiyatlarının bin 200 TL'den başladığını ve istenilene göre üst sınırının bulunmadığını anlattı. Karaca, yılda ortalama bin mezar tasarladığını söyledi.

Çukurova ilçesindeki Karslılar Mahallesi'nde yaşayan Güldane Karaca, 20 yıl önce eşi Ümit ile evlendi. Çiftin bu evlilikten bugün 12, 15 ve 19 yaşlarında olan 3 çocuğu oldu. Karaca, 5 yıl önce en küçük çocuğu da okula başladıktan sonra evde vakit geçirmemek için mezar taşı üreticisi eşinin Kabasakal Mezarlığı yakınlarındaki atölyesinde çalışmaya başladı.

Mermer yerinin ölçümünden mezar taşının kesimine, mezarın tasarımından müşteriyle iletişime kadar işin her aşamasıyla ilgilenen Karaca, "İşimi çok seviyorum. İnsanları mutlu etmeyi seviyorum. Bu iş ayrıca çok sabır gerektiren bir iş. İnsanlar acı içinde bize geliyorlar. Hizmet verirken onları kırmadan, sabırla hizmet vermek zorundasınız. Yeri geliyor insanların acılarını dindiriyorsun, akraba-dost oluyorsun. İş bittikten sonra çoğu müşteriyle bağlarım devam ediyor. Şehir dışında, yurt dışında olanlarla bile akraba gibi konuşuyoruz, bayramlarda mesajlaşıyoruz" dedi.

ESKİDEN MEZARLIKTA KORKUYORDUM

Çalıştığı sektörde başka kadın çalışanın olmadığını kaydeden Karaca, "Kadın olduğum için ön yargılar vardı ama bunları başarımla, temiz iş yapmamla ve samimiyetimle yıktım. Sürekli tozun içindeyim ama bu da ekmeğimin tozu. Toz beni rahatsız etmiyor, toza bulandığım zaman daha çok memnun oluyorum. Bu toz helal paranın simgesi, alın teri. Yaptığımız iş sanat. Bu işe başlamadan önce mezarlıkta dolaşırken bile korkuyordum ama şimdi akşam saatlerinde bile mezarlıkta rahatça çalışıyorum, dolaşabiliyorum. İşler bittikten sonra da duamı edip gidiyorum" diye konuştu.

ARTIK DAHA FAZLA BÜTÇE AYIRIYORLAR

İnsanın varlığını sürdürdüğü her alanda olduğu gibi mezar tasarımında da gösterişli talepler aldıklarını aktaran Güldane Karaca, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Mezar fiyatları bin 200, bin 500 TL'den başladığı gibi 40-50 bin TL'ye de yükseliyor. İnsanların talebine, kullanılan malzemeye, işçiliğe ve ihtişama göre fiyatın üst sınırı aslında yok diyebilirim. Eskiden gri, bej, beyaz gibi sade renkler kullanıyorduk şimdi fotoğraflı granit mezarlar artmaya başladı. İnsanlar artık daha fazla bütçe ayırmaya başladı. İnsanoğlu her şeyin güzelini ister. Osmanlı motiflerine çok ilgi var. Bu talepler arttığı gibi son zamanlarda insanların kabir ziyaretleri de arttı. Ziyaretler artınca insanlar mezarların da daha güzel görünmesini istiyorlar. Bu şekilde yıl boyunca ortalama bin mezar tasarlıyorum."

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