Yer: Adana! Eşinin direksiyon sınavını geçememesinden hocayı sorumlu tuttu! Burnunu kırdı

Adana'nın Yüreğir ilçesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı’nda meydana gelen olayda, ev kadını Esma V. (39), 4’üncü kez girdiği direksiyon sınavına girdi. Sınav esnasında kavşağı döndüğü sırada sinyal vermediği gerekçesiyle Esma V. sınavdan kaldı.
Olay, saat 13.00 sıralarında gerçekleşti. Murat V. (41), sınav aracının arkasında eşini takipteydi. Murat V. eşinin sınavdan kaldığını görünce duruma öfkelendi. Murat V., tartıştığı görevli öğretmen Baddal A.’ya (49) yumruk attı.
Kanlar içinde kalan Baddal A., ambulansla hastaneye götürüldü. Yapılan kontrolde burnunun kırıldığı belirlenen Baddal A. darp raporu alıp, Murat V.’den şikayetçi oldu. Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli Murat V.’yi gözaltına aldı. Akıncılar Polis Merkezi’ne götürülen Murat V.’nin sorgusunun sürdüğü bildirildi.
(DHA)