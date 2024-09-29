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  4. Yer: Adana! Eşinin direksiyon sınavını geçememesinden hocayı sorumlu tuttu! Burnunu kırdı

Yer: Adana! Eşinin direksiyon sınavını geçememesinden hocayı sorumlu tuttu! Burnunu kırdı

29.09.2024 17:39
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Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
29.09.2024 17:39
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Sinyal vermemesinin sebebi direksiyon hocası görüldü, sınavı geçemeyen kadının eşi hocaya saldırdı. Adana'da direksiyon sınavına giren kadın sürücü adayı sinyal vermediği için sınavdan kalınca kadının eşi Murat V., görevli öğretmen Baddal A.’nın burnunu kırdı.

Adana'nın Yüreğir ilçesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı’nda meydana gelen olayda, ev kadını Esma V. (39), 4’üncü kez girdiği direksiyon sınavına girdi. Sınav esnasında kavşağı döndüğü sırada sinyal vermediği gerekçesiyle Esma V. sınavdan kaldı.

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DURUMA ÖFKELENDİ

Olay, saat 13.00 sıralarında gerçekleşti. Murat V. (41), sınav aracının arkasında eşini takipteydi. Murat V. eşinin sınavdan kaldığını görünce duruma öfkelendi. Murat V., tartıştığı görevli öğretmen Baddal A.’ya (49) yumruk attı.

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BURNUNU KIRDI

Kanlar içinde kalan Baddal A., ambulansla hastaneye götürüldü. Yapılan kontrolde burnunun kırıldığı belirlenen Baddal A. darp raporu alıp, Murat V.’den şikayetçi oldu. Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli Murat V.’yi gözaltına aldı. Akıncılar Polis Merkezi’ne götürülen Murat V.’nin sorgusunun sürdüğü bildirildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
sınav Adana Araç direksiyon
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