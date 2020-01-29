Eşinin dövdüğü kadın, yatağa mahkum oldu

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/GEBZE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ’nin Gebze ilçesinde, yılbaşı gecesi eşi Salim S. tarafından feci şekilde dövülen Kibariye S., 24 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra yatağa mahkum kaldı. Kişisel ihtiyaçlarının hiçbirini karşılayamayan Kibariye S.’nin ailesi, damatları Salim S.’nin dışarıda gezdiğini belirterek, adaletin yerini bulmasını istedi.

Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi’nde oturan 2 çocuk annesi Kibariye S. (24), yılbaşı gecesi eşi Salim S. (29) tarafından feci şekilde dövüldü. Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kibariye S., 24 gün boyunca yoğun bakımda kaldı. Başına ve vücuduna aldığı darbelerle ağır yaralanan Kibariye S., buradan da Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Bu hastanede de 2 gün serviste yatan genç kadın, daha sonra taburcu edilerek anne ve babasının evine getirildi. Ailenin şikayeti üzerine Salim S. hakkında soruşturma başlatıldı.

'HASTANEDE ÖLÜ GİBİ YATIYORDU'

Kızının yılbaşı gecesi annesini aradığını belirten Selahattin Gezgin, “Yılbaşı akşamı telefon geldi. Telefonda ‘Anne yılbaşı mı yapıyorsun?’ diye sordu. Daha önceden annesiyle konuşmuyordu. Kocası görüştürmüyordu. Kocası da o sırada içiyordu. Kızımın annesiyle telefonda konuştuğunu görüp kafaya takmış. Saat 3- 4 civarlarında, sarhoş olunca, kızımın başını duvarlara vurmuş. Kızımı bu şekilde getirdi. Saat 07.00’de yoğun bakıma götürmüşler. Bizim 11.00'de haberimiz oldu. Gittiğimizde benim kızım hastanede ölü vaziyette yatıyordu. ‘Ne olacağı belli değil’ dediler. Hastanedeki doktorlar da korktular. Kızım o hastanede 24 gün yattı. Sonra Darıca Hastanesi'ne sevk edildik. Orada 2 gün kaldı. Doktorlar, ‘Bundan sonra küçük çocuk gibi bakıma ihtiyacı var’ dediler. O günden beri yanımda, şu anda da yatıyor. Çok kötü durumda kızım. Bizden dün ifade aldılar. Polisler, ‘Gerekeni yapacağız’ dediler. Şimdi beklemedeyiz. Kocası da şu anda dışarıda geziyor.” dedi.

'ONUN CEZASINI KANUN VERECEK'

Salim S. hakkında şikayetçi olduklarını belirten Selahattin Gezgin, “Benim kızım şu anda davacı oldu. Polisle birlikte avukat ve psikiyatri doktoru geldi. Hep birlikte gelip burada kızımın ifadesini aldılar. Şimdi ne olacağını bilmiyorum, beklemedeyiz. Benim kızımın hayatı bitti. Bundan sonra ufak çocuk gibi, böyle kalacak” şeklinde konuştu.

'BANA BUNU SALİM YAPTI DİYE SAYIKLIYORDU'

Selahattin Gezgin, kızının ancak psikolog eşliğinde ifade verebildiğini belirterek, "Hastanede de sayıklıyordu. Sürekli titreyerek, ‘Bana bunu Salim yaptı. Salim, Salim’ diye kekeliyordu" dedi.

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