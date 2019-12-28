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  4. Eşinin dövdüğü kadını polis kurtardı; zanlı serbest kaldı

Eşinin dövdüğü kadını polis kurtardı; zanlı serbest kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2019 15:16 | Son Güncelleme

İZMİR'in Balçova ilçesinde, boşanmak üzere olduğu eşi Anıl K.

Eşinin dövdüğü kadını polis kurtardı; zanlı serbest kaldı

Davut CAN / İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Balçova ilçesinde, boşanmak üzere olduğu eşi Anıl K. tarafından dövülen Helin K.'yi, komşuların ihbarı üzerine gelen polis kurtardı. Helin K.'nin şikayetçi olduğu ve 14 suçtan sabıkası bulunduğu öğrenilen Anıl K., savcılık tarafından serbest bırakıldı.
Olay, geçen çarşamba günü saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Balçova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde çalışan Anıl K., boşanma aşamasında olan eşi Helin K.'yi (20) yaşadığı eve gelerek dövmeye başladı. Kadının çığlıklarını duyan komşular, durumu polise bildirdi. Eve gelen polis ekipleri, kadını kocasının elinden kurtardı. Koca gözaltına alınırken, Helin K. eşinden şikayetçi oldu. İfadesinde eşinin uyuşturucu kullandığını ve uyuşturucu ticareti yaptığını söyledi. Bu bilgi üzerine çiftin evi ile ve Anıl K.'nin aracında yapılan aramada, uyuşturucu maddeler ile 1 tabanca ve şarjör ele geçirildi. 14 ayrı suçtan sabıkası olduğu ortaya çıkan Anıl K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, savcılık tarafından serbest bırakıldı.

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