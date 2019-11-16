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Eşinin döverek öldürdüğü Suriyeli kadın, 2 aylık hamileymiş

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2019 09:33 | Son Güncelleme

KONYA'da dini nikahlı eşi Halidiye El Hamit'i (19) önce hortumla döven, ardından da başına sopayla vurup öldüren Mahmud El Hüseyin (32), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Halidiye El Hamit'in yapılan otopsisinde yaklaşık 2 aylık hamile olduğu saptandı.

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da dini nikahlı eşi Halidiye El Hamit'i (19) önce hortumla döven, ardından da başına sopayla vurup öldüren Mahmud El Hüseyin (32), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Halidiye El Hamit'in yapılan otopsisinde yaklaşık 2 aylık hamile olduğu saptandı. Mahmud El Hüseyin, ifadesinde eşinin kendisini aldattığı için öldürdüğünü ileri sürdüğü belirtildi.

Olay, dün saat 01.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Tırılırmak Mahallesi Papatya Sokak'ta meydana geldi. Evde, Mahmud El Hüseyin ile ikinci eşi Halidiye El Hamit arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Hüseyin, çocuklarının gözü önünde eşini önce hortum, ardından sonra sopayla dövdü. Halidiye El Hamit, başına aldığı sopa darbesiyle hareketsiz kaldı. Mahmud El Hüseyin, eşinin baygınlık geçirdiğini düşündü. Aradan 2 saat geçmesine karşın eşi kendisine gelmeyince, Hüseyin, polisi arayarak yardım istedi. Eve gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Halidiye El Hamit'in öldüğü saptandı.

HAMİLE OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Genç kadının cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Konya Numune Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Yapılan otopside, saatlerce işkenceye maruz kaldığı tespit edilen genç kadının kafatasında çatlak olduğu ve beyin kanaması geçirdiği saptandı, 2 aylıkta hamile olduğu tespit edildi.

‘BENİ ALDATTIĞI İÇİN ÖLDÜRDÜM’

Polisteki sorgusunda eşinin kendisini aldattığını ileri süren Mahmud El Hüseyin, "Eşim beni aldatıyordu. Eve erkek alıyordu. Akşamları evin kapısını kilitliyordum. Sabah kalktığımda ise kapıyı hep açık buluyordum. Gece kavga ettik. Önce hortumla dövdüm, sonra da başına sopayla vurdum. Yere düşünce baygınlık geçirdi sandım. Bir süre başında bekledim. Hareket etmeyince polisi aradım. Onlar gelince öldüğünü öğrendim" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mahmud El Hüseyin, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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