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Eşinin ellerini bağlayıp öldüren zanlı cesedi kızıyla aynı evde bıraktı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.06.2019 13:06 | Son Güncelleme

Esenyurt’ta eşi Elif Özden Uzun’u ellerini bağlayıp öldürüp yatak odasına kapatan katil zanlısı Erhan Uzun’un evdeki kızı S.’ye, "Annen hasta odaya girme sana da bulaşır” dediği öğrenildi.Olay, İncirtepe Mahallesi’nde bulunan bir apartmanda meydana geldi.

Esenyurt’ta eşi Elif Özden Uzun’u ellerini bağlayıp öldürüp yatak odasına kapatan katil zanlısı Erhan Uzun’un evdeki kızı S.’ye, "Annen hasta odaya girme sana da bulaşır” dediği öğrenildi.
Olay, İncirtepe Mahallesi’nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, yaklaşık 10 yıldır evli olan güvenlik görevlisi Elif Özden Uzun (29) ve marangoz eşi Erhan Uzun (29) bir süredir bilinmeyen bir sebepten tartışma yaşıyordu. Elif Özden Uzun’un mesai arkadaşı bir süredir işe gelmemesi üzerine merak etti. Mesai arkadaşı saat 10.30 sıralarında Uzun’un evine kontrol etmeye gitti. Kapıyı Uzun’un 8 yaşındaki kızı S. açtı. Durumdan şüphelenen mesai arkadaşı Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Eve gelen polisler kadının vücudunda kesikler ve kan izleri olduğunu, ellerinin ise bağlı olduğunu gördü.

“Annen hasta odaya girme sana da bulaşır”
Ekiplerin konuştuğu küçük kız ise babasının kendisine “Annen hasta odaya girme sakın sana da bulaşır” dediğini söyledi.
Olayın yaşandığı mahallede bulunan bir vatandaş yaşananları aktarırken, polis kaçan şüpheliyi arıyor.

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