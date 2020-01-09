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  4. Eşinin ellerini elektrik kablosuyla bağlayarak 3 saat dehşeti yaşattı

Eşinin ellerini elektrik kablosuyla bağlayarak 3 saat dehşeti yaşattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2020 10:05 | Son Güncelleme

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Girne'ye bağlı Alsancak'ta eşinin ellerinin elektrik kablosuyla bağlayıp 3 saat boyunca döven kocaya 6 yıl hapis cezası verildi.

Eşinin ellerini elektrik kablosuyla bağlayarak 3 saat dehşeti yaşattı

Edinilen bilgiye göre olay geçtiğimiz yıl Ağustos ayında meydana geldi. İzinli olduğu halde 'İşe gittim' diyen eşini, ellerini elektrik kablosuyla bağlayarak 3 saat boyunca döven Cemil Gören, o anları telefona kaydetti. Olayın polise intikal etmesi sonrası Gören gözaltına alınmıştı.

Cemil Gören'in yargılanması dün tamamlandı.

3 SAAT BOYUNCA KEMERLE DÖVDÜ

Girne Ağır Ceza Mahkemesi'nde kararı açıklayan Yargıç Rauf Kürşad, "Sanık, izinli olduğu halde işe gittiğine dair yalan söylediği gerekçesiyle eşinin ellerini kollarını elektrik kablosu ile bağlayıp 3 saat boyunca kemerle dövdü. Cep telefonu ile olayı kayda aldı. Sanık, adeta işkence yaptı. Görüntülerde eşi yalvarmasına rağmen eylemine devam etti" dedi.

"POLİSE GİDERSEN SENİ ÖLDÜRÜRÜM"

Gören'in eşini, "Polise gidersen seni öldürürüm" diye tehdit ettiğini de ifade eden Kürşad, "Aile içi veya toplumda oluşan şiddet maruz görülemez. Mahkemelerin caydırıcı ceza vermesi gerekir. Bu nedenle sanığı 6 yıl hapse mahkum ettik" dedi.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
KKTC elektrik kablosu kadına şiddet

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