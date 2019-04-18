TUĞBA YARDIMCI - Trabzon'da yaşayan Binnaz Yıldız, velayetlerini aldığı eşinin işitme ve konuşma engelli halaları Güleser ve Remziye Yıldız ile adeta çocukları gibi ilgileniyor. Doğuştan işitme ve konuşma engelli Güleser (79) ve Remziye Yıldız (70) kardeşler, uzun yıllar Gümüşhane'ye bağlı Yayladere köyünde ilgili kurumların çeşitli destekleri sayesinde yaşamlarını yalnız sürdürdü. Çeşitli sağlık sorunları gelişen kardeşler, zaman içinde kendilerine bakamayacak duruma geldi. Yıldız kardeşlere, yeğenleri Adem ve eşi Binnaz Yıldız evlerinin kapısını açtı. Binnaz Yıldız, "kızlarım" diye hitap ettiği eşinin halalarına Trabzon'un Ortahisar ilçesi Üniversite Mahallesi'ndeki evinde bakıyor. Yıldız, 28 yıllık evliliği boyunca kayınvalidesi ile aynı evde yaşadığını belirterek, "Kayınpederim evliliğimin ilk yıllarında vefat etti. Kayınvalidem ise geçen yıl rahmetli oldu, vefatına kadar ona ben baktım. Ayrıca eşimin bir halasına daha 10 yıl baktım." dedi. Kayınvalidesinin vefatının ardından evinde ilk kez eşi ve oğlu ile 2,5 ay başbaşa kaldıklarını anlatan Yıldız, şöyle devam etti: Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Beyşehir Gölü’nde martıların balık mücadelesi YYÜ’ye ilk Vanlı rektör

"O sürede çok sıkıldım, ev üstüme üstüme geldi, bunaldım çünkü oğlum evde olduğunda odasında vakit geçiriyor, eşim dışarıya çıkıyor, ben yalnız kalıyordum. Evin içinde birinin olmasına öyle alışmıştım ki çok zorlandım. O dönemde eşimin halaları rahatsızlandı, bakıma ihtiyaçları oldu. Eşim, 'Halalarıma bakabilir misin yoksa bakımevine mi yatıralım?' dedi. Ben de hiç düşünmeden 'Getir buraya, bakarım.' dedim. Bakımevinde belki onları ayırırlar, bir büyümüşler, birlikte yaşamışlar, hiç ayrılmamışlar, benim vereceğim sevgiyi belki orada veremezler diye düşündüm. Elbette orada da iyi bakılır ama ne de olsa burası ev ortamı. O yüzden seve seve onlara bakmayı kabul ettim. Onlarla birlikte evime neşe, şenlik, güzellik geldi. Remziye hala o sırada beyin kanaması, Güleser hala da zatürre geçirdi ama şükür şimdi ikisinin de sağlıkları daha iyi." - "Babamın vasiyetini yerine getiriyorum" Yıldız, babasının, kendisine evlenirken, "aile büyüklerine iyi davran, sana ne derlerse 'amenna' de." tavsiyesinde bulunduğunun altını çizerek, şunları kaydetti: