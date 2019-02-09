Eşinin eski kocasını çocukları vermediği için öldürdü

Aziz GÜVENER/HENDEK (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Hendek ilçesinde F.S. (32), eşi Ş.S.'nin (25) önceki evliliğinden olan 2 çocuğunu almak için gittiği eski eşi Emrah Okuyan'a (32) çıkan tartışmada kurşun yağdırdı. Okuyan, olay yerinde yaşamını yitirdi, yanındaki arkadaşı ise yaralandı.
Olay, saat 11.00 sıralarında, Hendek ilçesi Akpınar Mahallesi Çağlayan Caddesi'nde meydana geldi. Ş.S., Emrah Okuyan'dan yıllar önce boşanarak bir süre önce F.S. ile evlendi. Ş.S., eşi F.S. ile birlikte 2 çocuğunu almak için bu sabah Emrah Okuyan'ın evine gitti. Ancak, iddiaya göre Emrah Okuyan çocukları vermek istemeyince tartışma çıktı. Sokak ortasında yaşanan tartışma kavgaya dönüşünce F.S. tabancasını çıkarıp ateş etti. Silahtan çıkan kurşunlardan 3'ü Emrah Okuyan'ın göğsüne, 1'i ise yanındaki arkadaşı Ş.Ç.'nin vücuduna isabet etti. Emrah Okuyan olay yerinde yaşamını yitirirken, Ş.C. ise 112 Acil ekiplerince Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Bölgeye sevk edilen polis ekipleri, F.S. ile Ş.S.'yi gözaltına aldı. Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Emrah Okuyan'ın cesedi otopsi için morga kaldırıldı.
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