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Eşinin evi terk etmesinden sorumlu tuttuğu komşusunu öldüren koca tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.10.2019 15:34 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, eşinin evi terk etmesinden sorumlu tuttuğu komşusu Bayram Kır'ı (38) sokak ortasında tabancayla vurarak, öldüren Celil Dumanlı, mahkemece tutuklandı.

Eşinin evi terk etmesinden sorumlu tuttuğu komşusunu öldüren koca tutuklandı

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, eşinin evi terk etmesinden sorumlu tuttuğu komşusu Bayram Kır'ı (38) sokak ortasında tabancayla vurarak, öldüren Celil Dumanlı, mahkemece tutuklandı. Celil Dumanlı'nın, Bayram Kır'ı öldürdükten sonra eşi S.D.'yi de öldürmek istediği ancak bulamadığı öğrenildi.
Olay, dün saat 21.30 sıralarında, Kepez ilçesine bağlı Sütçüler Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaat işçisi, 2 engelli çocuk babası Celil Dumanlı'nın eşi S.D., bir süre süre önce evi terk etti. 3546 Sokak üzerinde arkadaşlarıyla birlikte evin bahçesinde oturan, adliyede şoförlük yapan Bayram Kır'ı gören Celil Dumanlı, aynı sokaktaki evine giderek, tabancasını aldı. Eşinin evi terk etmesinden sorumlu tuttuğu Kır'ın yanına gelen Dumanlı, 8 yılllık komşusuna bağırmaya başlayıp, tetiği çekti. Tutukluk yapan silah ateş almayınca Kır, koşarak, kaçmaya başladı.
Bayram Kır'ı aynı sokak üzerinde yakalayan Celil Dumanlı, tabancasıyla 5 el ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan Kır'ı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Celil Dumanlı ise elinde tabancayla koşarak, kaçtı. Kır, olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Doktorların hemen müdahale ettiği Bayram Kır, kurtarılamadı.
Olayın ardından bölgeye gelen polis ekipleri, Celil Dumanlı'yı yakalamak için çalışma başlattı. Dumanlı, evinde yunus ekiplerince yakalandı. Olayda kullanılan tabanca ise Dumanlı'nın oturduğu bina içinde bulundu. Evde inceleme yapılırken, Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Celil Dumanlı'nın ifadesine başvurdu. Bu sırada evde bulunan Dumanlı'nın engelli çocukları, balkonda oturarak, polisi izledi. İfadesi tamamlanan Celil Dumanlı, polis merkezine götürüldü.
EŞİNİ DE ÖLDÜRMEK İSTEMİŞ
Celil Dumanlı, polis merkezindeki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Dumanlı'nın ifadesinde, "Eşim benim üzerine kayıtlı telefonu kullanıyordu. Gelen ekstrede bir numara ile 4-5 kez görüştüğünü gördüm. Geçmiş ekstreleri de GSM şirketinden istedim. O ekstrelerde de bu numara vardı. Bu sırada eşim evi terk etti. Uzaktan oğlumun telefonundan bu numarayı aradığımda telefonu komşum Bayram Kır açtı. Ben de konuşmadan kapattım. Yanına giderek ateş ettim ardından eve gittim sonrasında polisler gelip beni aldı" dediği öğrenildi.
Savcılık sorgusunun ardından sulh ceza hakimliğine çıkarılan Celil Dumanlı, tutuklandı. Dumanlı, gazetecilere komşusunu eşiyle ilişkisi olduğu için öldürdüğünü söylerken, ağladı.
Öte yandan Celil Dumanlı'nın, Bayram Kır'ı öldürdükten sonra eşi S.D.'yi de öldürmek istediği ancak bulamadığı belirtildi.

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Eşinin evi terk etmesinden sorumlu tuttuğu komşusunu öldüren koca tutuklandıEşinin evi terk etmesinden sorumlu tuttuğu komşusunu öldüren koca tutuklandıEşinin evi terk etmesinden sorumlu tuttuğu komşusunu öldüren koca tutuklandıEşinin evi terk etmesinden sorumlu tuttuğu komşusunu öldüren koca tutuklandı

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