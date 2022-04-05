Eşinin evine baltayla saldıran Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşine 5 yıla kadar hapis istemi

Olay, Beşiktaş’ta 9 Mart tarihinde yaşandı. İddiaya göre Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşi Yusuf Bazancir (46) ve 5 yıldır evli olduğu Seval Bazancir (37) boşanma kararı aldı. İkilinin arasında telefonda tartışma çıktı. Seval Bazancir eşine Beşiktaş'taki eve gelmemesini söyledi. Ancak Yusuf Bazancir evin önüne gelip, balta ile kapıya vurarak, içeriye girmeye çalıştı. Seval Bazancir, KADES uygulamasına basıp yardım istedi. Polisler Yusuf Bazancir'i baltayla kapıyı kırmaya çalışırken gözaltına aldı. Bazancir emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece Yusuf Bazancir adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

EŞİNE ‘SENİ ELİME GEÇİRİRSEM GEBERTECEĞİM’ DİYEREK TEHDİT ETMİŞ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede, şüpheli Yusuf Bazancer ve müşteki Seval Bazancir’in aralarında geçen telefon görüşmesi sırasında tartışma yaşadıkları ve bunun üzerine şüpheli Yusuf Bazancir'in, eşiyle birlikte yaşadığı eve gelerek elinde bulunan balta ile kapıyı açmaya çalıştığı, eşi Seval Bazancir’e hitaben "Seni elime geçirirsem geberteceğim" şeklinde tehditte bulunduğu anlatıldı. İddianamede müşteki Seval Bazencir’in olayla ilgili olarak şikayetçi olmasının üzerine soruşturma başlatıldığı, 15 Mart 2022 tarihinde ise müşteki Seval Bazancir'in şikayetinden vazgeçtiği ancak şüphelinin üzerine atılı suçun takibinin şikayet şartına bağlı olmadığı aktarıldı.

ŞÜPHELİ HAKKINDA 5 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Şüpheli Yusuf Bazancir’in savunmasında suçlamaları kabul ettiği ve pişman olduğunu söylediği iddianamede, şüpheli Yusuf Bazancir hakkında 'Silahla tehdit' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.(DHA)

