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Eşinin "FETÖ'cü" diye ihbarda bulunduğu öğretmen beraat etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2019 13:27 | Son Güncelleme

Kayseri'de boşanma aşamasındaki eşinin barışma teklifini kabul etmediği için "FETÖ'cü" diye ihbarda bulunduğu öğretmen beraat etti

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de boşanma aşamasındaki eşinin ihbarda bulunması sonucu Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanan öğretmen beraat etti.

2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Gökhan Ç, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Sanık Gökhan Ç, boşanma aşamasındaki eşinin kendisine iftirada bulunduğunu savundu.

Eşinin, barışma teklifini kabul etmediği için kendisi hakkında ihbarda bulunduğunu ifade eden Gökhan Ç, şunları söyledi:

"Çocuğumu göstermemekle tehdit etti. Üniversiteden mezun olunca birçok dershaneye özgeçmişimi içeren belge bıraktım. Zamanında bu örgütün dershanesinden dönüş oldu. 'Sen temiz yüzlü birine benziyorsun' diyerek beni işe aldılar. Eşimin iddialarına göre ben örgüt yöneticiliği yapmışım, kesinlikle ben örgüt yöneticiliği filan yapmadım. Yüksek lisans yaptığım için askere gidemedim. Hayatımda silah dahi tutmadım. Evde telefondan oyun oynardım. Eşim 'ByLock kullanıyor' diye ihbar etmiş. Eşimin kastettiği bir oyundur. ByLock programının varlığını medyadan öğrendim. Bank Asya'da daha önce eşimle beraber açtığımız ortak hesap vardır. Bu hesabı açmamızın amacı doğacak çocuğumuzun masraflarını karşılamak içindir."

Mahkeme heyeti, tutuksuz sanık Gökhan Ç'nin beraatına hükmetti.

Öte yandan 2.Ağır Mahkemesi'nde görülen başka bir duruşmada FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yargılanan ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan askeri öğrenci Necmettin I. ise 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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