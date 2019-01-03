HABER

Eşinin gözleri önünde başından bıçaklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.01.2019 13:47 | Son Güncelleme

BURSA'da görme engelli Hüsamettin Kul (59), eşinin gözleri önünde madde bağımlısı olduğu iddia edilen komşusu Emirhan Morçiçek (25) tarafından sokak ortasında başından bıçaklandı.

Eşinin gözleri önünde başından bıçaklandı

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da görme engelli Hüsamettin Kul (59), eşinin gözleri önünde madde bağımlısı olduğu iddia edilen komşusu Emirhan Morçiçek (25) tarafından sokak ortasında başından bıçaklandı. Başına saplı bıçakla hastaneye kaldırılan Hüsamettin Kul, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. Gözaltına alınan şüpheli ise tutuklandı.
Olay, merkez Yıldırım ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde dün saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Selime Kul (54), evin penceresinden, ekmek getiren görme engelli eşi Hüsamettin Kul'a sepeti sarkıttı. Elindeki ekmeği sepete koyan 5 çocuk babası Hüsamettin Kul, yoldan geçen ve madde bağımlısı olduğu iddia edilen komşusu Emirhan Morçiçek'in bıçaklı saldırısına uğradı. Emirhan Morçiçek, üzerinde taşıdığı bıçağı Hüsamettin Kul'un başına sapladı. Eşi gözleri önünde saldırıya uğrayan Selime Kul çığlıklar atarken, Hüsamettin Kul kanlar içinde yere yığıldı. Hüsamettin Kul, başına bıçak saplı halde komşuları tarafından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakım ünitesine tedaviye alındı. Şüpheli Emirhan Morçiçek ise Yavuz Selim Polis Merkezi ekiplerince gözaltına alındı, sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Bir süre önce Bursa'da İYİ Parti'den İl Genel Meclis Üyeliği için aday adayı olduğu öğrenilen Hüsamettin Kul'un yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Eşinin gözleri önünde başından bıçaklandıEşinin gözleri önünde başından bıçaklandıEşinin gözleri önünde başından bıçaklandı

PARTNERTürkiye'nin en güzel 10 kadınıTürkiye'nin en güzel 10 kadını
Öğretmen, dedesinin evinde kendini astıÖğretmen, dedesinin evinde kendini astı
Çatı katında uyuşturucu için özel düzenek kurmuşÇatı katında uyuşturucu için özel düzenek kurmuş
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İşte memur ve emeklinin 2019 zam oranları

İşte memur ve emeklinin 2019 zam oranları

2018 yılı enflasyon rakamı belli oldu!

2018 yılı enflasyon rakamı belli oldu!

'Türkler sürüler halinde ülkeyi terk ediyor'

'Türkler sürüler halinde ülkeyi terk ediyor'

İnce'den Binali Yıldırım'a tepki: İn ali!

İnce'den Binali Yıldırım'a tepki: İn ali!

Trump'tan Türkiye'yi kızdıracak açıklama!

Trump'tan Türkiye'yi kızdıracak açıklama!

Önce Bahçeli ardından Erdoğan'dan görevden alma kararı!

Önce Bahçeli ardından Erdoğan'dan görevden alma kararı!

İlginizi Çekebilir

Eşsiz güzelliklerle bezeli Malta ve keşfedilmeye değer yerleri

Eşsiz güzelliklerle bezeli Malta ve keşfedilmeye değer yerleri

Erzurum'da iki kafadar yaptı! Önce kimse ne olduğunu anlamadı...

Erzurum'da iki kafadar yaptı! Önce kimse ne olduğunu anlamadı...

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Berkay'ın ölüm nedeni yürekleri yaktı

Berkay'ın ölüm nedeni yürekleri yaktı

Kartal'da denize giren kişi kayboldu

Kartal'da denize giren kişi kayboldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yardım gecesinden sonra hayatı değişti! Şimdi herkes yaptıklarına hayran...

O geceden sonra hayatı değişti! Sosyal medyada başladı...

Şanlıurfa'dan korkunç görüntü... 4 çocuk faciadan kıl payı kurtuldu!

Her şey bir anda oldu! Saat 02.00'da kabusu yaşadılar

Sivas'ın gölleri buzla kaplandı!

Sivas buzdan göller şehri oldu

Beymelek Dalyanı 32 türe ev sahipliği yapıyor

Beymelek Dalyanı 32 türe ev sahipliği yapıyor

Hatay'da hamama giren 18 kadın zehirlenerek hastaneye kaldırıldı

18 kadın hamamda hayatlarının şokunu yaşadı!

Mersin'de 1 çocuk annesi kadının ölümüyle ilgili korkunç iddia! Soruşturma başlatıldı...

İddia doğruysa çok vahim! Ambulanstaki iki kadın...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.