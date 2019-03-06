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Eşinin gözleri önünde bıçaklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.03.2019 01:05 | Son Güncelleme

  KARAMAN'da  Zeynel Uğuz (50), eşi Emine Uğuz'un gözleri önünde aralarında daha önceden husumet bulunan Emir A.

Eşinin gözleri önünde bıçaklandı

Muammer ŞEN/KARAMAN,(DHA)- KARAMAN'da Zeynel Uğuz (50), eşi Emine Uğuz'un gözleri önünde aralarında daha önceden husumet bulunan Emir A. tarafından bıçaklandı. Ağır yaralanan Uğuz hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan Emir A.'yı yakalamak için çalışma başlattı.
Olay, bugün saat 20.00 sıralarında Fenari Mahallesi Molla Fenari Caddesi'ndeki bir telefon bayiinden meydana geldi. Zeynel Uğuz, eşi Emine Uğuz ile birlikte telefon bayisine gelip, satın almak için telefon bakarken aralarında daha önceden husumet bulunan Emir A. ve Emrah D. ile karşılaştı. Tarafların aralarında çıkan tartışma, kısa sürede tavgada dönüştü. Çıkan kavgada Emir A., Uğuz'a bıçakla saldırdı. Eşinin gözleri önünde vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaralanan Uğuz, kanlar içinde yere yığıldı. Emir A. ve Emrah D. kavganın ardından olay yerinden kaçarken, çağrılan ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Uğuz, hayatı tehlike kaydıyla Konya'ya sevk edildi. Polis, kaçan Emir A. ve yanındaki Emrah D.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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Eşinin gözleri önünde bıçaklandıEşinin gözleri önünde bıçaklandıEşinin gözleri önünde bıçaklandıEşinin gözleri önünde bıçaklandı

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