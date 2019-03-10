Eşinin hayatı için 43 kilo verdi

Ankara'da yaşayan 4 çocuk annesi Cemile Ersoy, 35 yıllık eşi için büyük bir vefa örneği sergiledi. Bundan tam 23 yıl önce halasından aldığı böbrekle sağlığına kavuşan Hasan Ersoy, 2013 yılında tekrar rahatsızlandı. Bu kez eşi Cemile Ersoy devreye girdi. Fazla kiloları nedeniyle böbreğini bağışlayamayacağı söylenen kadın, birçok diyet uyguladı. İstediği kiloya ulaşamayan Ersoy, soluğu ameliyat masasında aldı. Tüp mide ameliyatı olmaya karar veren kadın, eşine böbreğini bağışlayabilmek için 6 ayda tam 43 kilo vererek 120 kilodan 77 kiloya düştü. 2 yıl sonra tekrar ameliyat masasına yatan vefakar eş, bu kez böbreğini vererek eşinin hayatını kurtardı.

İlknur SARGUT-Hüseyin ÇAKMAK/İSTANBUL, (DHA)-CEMİLE Ersoy, böbrek yetmezliği hastası eşinin hayatını kurtarabilmek için iki kez ameliyat masasına yattı. Önce tüp mide ameliyatıyla 43 kilo veren kadın, ardından eşine böbreğini bağışladı. Vefakar eş, "Çektiğimiz sıkıntıları anlatmaya saatler yetmez. Ameliyat masasına eşim için yattım. Bir an önce kurtulsun istedim" dedi.

"SIRF EŞİM İÇİN AMELİYAT MASASINA YATTIM"

Eşinin hastalığı boyunca ailecek sıkıntılı bir dönem geçirdiklerini anlatan Cemile Ersoy, "Çektiğimiz sıkıntıları anlatmaya inanın saatler yetmez. Bu çok zor bir hastalık. Allah kimsenin başına vermesin. İnsanın aile hayatı, sosyal yaşantısı bitiyor. Böbreğini ikinci kez kaybettiğini öğrendiğimde hemen böbreğimi bağışlamak istedim. O zaman 120 kilo olduğumdan böbreğimi bağışlayamadım. Geçirdiğim tüp mide ameliyatı sonrası 43 kilo verdim. Sırf eşim için yattım o ameliyat masasına. Böbreğimi vereyim ve bir an önce kurtulsun istedim" diye konuştu.

Organ naklinin yaygınlaşması gerektiğini vurgulayan Ersoy, "Diyaliz çok zor bir süreç. Böbrek naklinin hiçbir sakıncası yok. Bir insan tek böbrekle hayatını rahatlıkla sürdürüyor" dedi.

"HAYATIMI KURTARDI ONA ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Eşinin azmi sonrası sağlığına kavuşan Ahmet Ersoy, "Eşime çok teşekkür ediyorum. Aynısı onun başına gelmiş olsa ben de yapardım. Bu ameliyatı geçirdiğim için yaşanan sıkıntıları ve çileleri biliyorum. Bu ameliyatın bir acısı yok. Artık imkanlar çok daha kolay, hastaneler çok güzel, doktorlar çok ilgili" diyerek organ nakli konusunda insanların duyarlı olması gerektiğini vurguladı.