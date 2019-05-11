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Eşinin kaçırıldığı yalanıyla dolandırmaya çalıştılar

YAŞAM HABERLERİ  | 11.05.2019 10:45 | Son Güncelleme

BURSA'da Muammer K., kendisini telefonda polis olarak tanıtıp, eşinin kaçırıldığını iddia eden dolandırıcıların hesabına 49 bin lira yatırmaya giderken polis tarafından son anda engellendi.

Eşinin kaçırıldığı yalanıyla dolandırmaya çalıştılar

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'da Muammer K., kendisini telefonda polis olarak tanıtıp, eşinin kaçırıldığını iddia eden dolandırıcıların hesabına 49 bin lira yatırmaya giderken polis tarafından son anda engellendi.
Olay, dün öğle saatlerinde İnegöl ilçesinde meydana geldi. Muammer K.’yı telefonla arayıp, kendisini polis olarak tanıtan şüpheliler, eşinin bir çete tarafından kaçırıldığını söyledi. Eşinin kurtarılması amacıyla yapılacak operasyon için 49 bin liraya ihtiyaç duyulduğunu belirten dolandırıcılar, Muammer K.'dan telefonu kapamamasını istedi. Telefonu kapatamadığı için eşini de arayamayan Muammer K., bir süre sonra dolandırıcılara inandı. Şüpheliler, Muammer K.’dan evdeki altınları bozdurup, hesabındaki parayı da çekerek, 49 bin lirayı verilen hesap numarasına yatırmasını istedi.
Muammer K., parayı dolandırıcıların hesabına yatırmaya giderken, yolda karşılaştığı kişiler, şüphe üzerine polise haber verdi. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri, Atatürk Bulvarı üzerinde Muammer K.'yı durdurdu.
Polis, Muammer K.’ya dolandırıcılar tarafından arandığını, eşinin kaçırılmadığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Muammer K., polis tarafından eşinin yanına götürüldü. Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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Eşinin kaçırıldığı yalanıyla dolandırmaya çalıştılarEşinin kaçırıldığı yalanıyla dolandırmaya çalıştılar

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