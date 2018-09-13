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Eşinin kafasında su şişesi kırdığı kadın yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.09.2018 16:41 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Necati K.

Eşinin kafasında su şişesi kırdığı kadın yaralandı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Necati K. (65), eşi Latife K.'nin (65) başında su şişesi kırdı. Yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede kafasına 5 dikiş atılarak gözlem altına alındı.
İnegöl'ün kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde ikamet eden ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Necati K., bilinmeyen bir nedenle sinirlenerek, masada bulunan cam su şişesini alıp eşi Latife K.'nin kafasına vurdu. Kafasında şişe kırılan kadın yaralandı. Yaralı kadın ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kafasına 5 dikiş atılan Latife K. gözlem altına alındı. Necati K. ise polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmaya başlandı.

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Eşinin kafasında su şişesi kırdığı kadın yaralandı

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