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Eşinin kaybolan cep telefonu canına mal oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2020 15:05 | Son Güncelleme

Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nin otoparkında üzüm satarken, yanında bal satan vatandaşı pompalı tüfekle öldüren şahıs adliyeye sevk edildi.

Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nin otoparkında üzüm satarken, yanında bal satan vatandaşı pompalı tüfekle öldüren şahıs adliyeye sevk edildi. Ölen vatandaşın eşinin kaybolan cep telefonunun cinayet zanlısının aracından çıktığı için şahısların kavga ettikleri ortaya çıktı.
Olay, dün öğle saatlerinde Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Umuttepe Yerleşkesi’nde bulunan Kocaeli Üniversitesi Araştırma Hastanesinin otoparkına meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hastane otoparkında aracı ile üzüm satan Davut Mutlu’nun (49) eşinin cep telefonu kayboldu. Bir süre cep telefonunu arayan Mutlu, üzüm satmak için otoparka geldi. Aynı otoparkta aracı ile bal satan B.Ö.’nün (48) yanına gelen Mutlu, burada cep telefonunu aramaya devam etti. Cep telefonu B.Ö.’nün aracında çıkınca şahıslar arasında tartışma çıktı. Araya giren vatandaşlar şahısları ayırdı. Olay günü otoparkta tekrar karşılaşan Mutlu ve B.Ö. arasında kavga çıktı.
Çıkan tartışma sırasında aracındaki pompalı tüfeği alan B.Ö., Mutlu’ya ateş etti. Kanlar içinde kalan Mutlu, çevredeki vatandaşlar tarafından hastaneye götürüldü. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Mutlu kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından B.Ö. yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi.

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