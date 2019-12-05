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Eşinin kaynar su dökerek yaktığı kadın: Yapma diye yalvardım

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.12.2019 16:22 | Son Güncelleme

SAMSUN’da 20 yıllık eşi Saadettin Koyun (61) tarafından yumruklandıktan sonra üzerine kaynar su dökülen Düriye Koyun (54), o anları anlattı.

Tayfur KARA-Zeynep Irmak ÖCAL/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN’da 20 yıllık eşi Saadettin Koyun (61) tarafından yumruklandıktan sonra üzerine kaynar su dökülen Düriye Koyun (54), o anları anlattı. Korkudan kapısını kilitli tuttuğunu söyleyen Duriye Koyun, "Çaydanlığın içinde olan kaynar suyu üzerime döktü, 'yapma' diye yalvardım ama saçımdan tutup, yere attı" dedi.

Korkunç olay, 2 Aralık günü saat 18.00 sıralarında, Canik ilçesi Uludağ Mahallesi’nde meydana geldi. Eve alkollü geldiği öne sürülen inşaat işçisi Saadettin Koyun, 20 yıllık eşi Düriye Koyun ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Saadettin Koyun, Düriye Koyun’a önce yumruk attı,

ardından da yere düşen kadının üzerine kaynar su döktü. Düriye Koyun, acı içinde feryat ederek yardım isterken, Saadettin Koyun evden çıkarak, kaçtı.

ÖNCE SERBEST BIRAKILDI, SONRA TUTUKLA NDI

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesini yaptıkları Düriye Koyun’u, Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Koyun, tedaviye alınırken Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Saadettin Koyun’u kısa sürede yakalayarak, gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine yeniden gözaltına alınan koca, tutuklanarak, cezaevine konuldu.

‘SEN ÖLMEK İSTİYOR MUSUN?’ DEMİŞ

Taburcu edilen Duriye Koyun, hala çok korktuğunu bu nedenle evinin kapısını kilitli tuttuğunu anlatarak, "O gün eve çok sarhoş geldi. Alışveriş yapmış ama gereksiz şeyler almış. 'Neden bunları aldın?' diye sorunca ‘Sen ne demek istiyorsun?’ diyerek, yumruk attı. Yere yığıldım. ‘Sen ölmek istiyor musun?’ dedi. Eline bir çatal aldı, onu sakinleştirmeye çalıştım. Çaydanlığın içinde olan kaynar suyu üzerime döktü. 'Yapma' diye yalvardım ama saçımdan tutup, yere attı. Sakinleşsin diye özür diliyordum ama adamın cinnet geçirir gibi bir hali vardı. ‘Yandım, beni kurtarın’ diye bağırınca, komşularım duymuş ve kızıma haber vermiş” dedi.

‘ŞEYTAN GÖRSÜN YÜZÜNÜ’

Kendisini o halde gören kızının sinir krizi geçirdiğini söyleyen Düriye Koyun, “İnsan çocuğunun annesine bunu yapar mı? Kızım daha sonra hem polisi hem de 112 Acil Servisi aradı. Gözaltına alındı, daha sonra serbest bıraktılar. Olaydan sonraki gün polis ekipleri, beni adliyenin doktoruna götürdü. Doktor raporu alındı. Eşim için tutuklama emri çıktı. Gazetecilere ‘Pişmanım, yanlışlıkla oldu, kapıya çarptı’ demiş. Onu görünce aklıma beni yaktığı o anlar geliyor. İyi ki tutuklandı, şeytan görsün yüzünü. Boşanmak için de gerekeni yapacağım. Hala çok korkuyorum, korktuğum için kapı ve pencereleri kilitliyorum” diye konuştu.

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