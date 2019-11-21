HABER

Eşinin kazada ölmesiyle ilgili yargılanan sanık için akıl sağlığı raporu istendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2019 11:28 | Son Güncelleme

BURSA'nın Mudanya ilçesinde, kullandığı otomobilin uçurumdan yuvarlanması sonucu eşi Esra Aşlar'ın yaşamını yitirmesiyle ilgili tutuklu yargılanan, CHP İl eski Başkanı Hakan Aşlar'ın oğlu Batuhan Aşlar'a verilen ömür boyu hapis cezası, Yargıtay tarafından bozuldu.

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA) - BURSA'nın Mudanya ilçesinde, kullandığı otomobilin uçurumdan yuvarlanması sonucu eşi Esra Aşlar'ın yaşamını yitirmesiyle ilgili tutuklu yargılanan, CHP İl eski Başkanı Hakan Aşlar'ın oğlu Batuhan Aşlar'a verilen ömür boyu hapis cezası, Yargıtay tarafından bozuldu. Karar üzerine, Aşlar'ın cezai ehliyetinin olup olmadığıyla ilgili İstanbul Adli Tıp Genel Kurulu'ndan rapor beklenmesine karar verildi.
Mudanya ilçesinde, 2009 yılının Kasım ayında meydana gelen kazada, CHP İl eski Başkanı Hakan Aşlar'ın oğlu Batuhan Aşlar'ın kullandığı otomobil, uçurumdan yuvarlandı. Kazada araçta bulunan Batuhan Aşlar'ın eşi Esra Aşlar, yaşamını yitirdi. Kaza sonrası gözaltına alınan Batuhan Aşlar, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Aşlar hakkında, Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, eşinin ölümüne neden olduğu suçlamasıyla dava açıldı. Davada, Aşlar ile ilgili 2011 yılında verilen beraat kararı, Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından bozuldu. Yüksek mahkemece suçun, 'kasten adam öldürmek' olarak değerlendirilmesi istendi. Bunun üzerine sanık Aşlar, 2014 yılında ömür boyu hapis cezasına çarptırılıp, tutuklandı. Yapılan itirazların ardından Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nce sanık hakkında verilen karar, akıl sağlığıyla ilgili Uludağ Üniversitesi ve İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporların çelişkili olduğu gerekçesiyle bozuldu.
SANIK AVUKATI: İNTİHAR GİRİŞİMİ DEĞİL KAZA
Yeniden tutuklu olarak yerel mahkemede yargılanmasına başlanan Batuhan Aşlar'ın dosyası, İstanbul Adli Tıp Genel Kurulu'na, bu defa raporlar arasındaki çelişkinin giderilmesi ve cezai ehliyetinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi amacıyla yollandı. Tutuklu sanık Aşlar'ın, Yargıtay tarafından verilen ikinci bozma kararının ardından Bursa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Aşlar, duruşmada, mahkemenin ilk kararında olduğu gibi yine beraatini beklediğini söyledi. Sanık avukatları ise çift arasında sıkıntı olmadığını, olayın intihar girişimi değil trafik kazası olduğunu savunup, tahliye talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, sanık Batuhan Aşlar'ın tutukluluk halinin devamına, Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek raporun beklenmesine karar vererek, duruşmayı aralık ayına erteledi.

FOTOĞRAFLI

'Beni tanıyorlar' deyip soyunmaya başladı! Şaşkına çeviren anlar 'Beni tanıyorlar' deyip soyunmaya başladı! Şaşkına çeviren anlar
Bandırma Gemi Müzesi'nde ara tatil yoğunluğuBandırma Gemi Müzesi'nde ara tatil yoğunluğu
Erciş'te kuş gözlem istasyonu kurulacakErciş'te kuş gözlem istasyonu kurulacak
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji uyardı! Beklenen yağmur geliyor

Meteoroloji uyardı! Beklenen yağmur geliyor

Bakan Soylu'dan Rabia Naz'ın babası hakkında çarpıcı sözler!

Bakan Soylu'dan Rabia Naz'ın babası hakkında çarpıcı sözler!

‘Jersey’ ırkı 10 inekle üretime başladı! Şimdi insanlar bu sütü alabilmek için sıraya giriyor

‘Jersey’ ırkı 10 inekle üretime başladı! Şimdi insanlar bu sütü alabilmek için sıraya giriyor

Demet sert çıktı! 'Saygısız sensin'

Demet sert çıktı! 'Saygısız sensin'

Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti

Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti

Rahmi Turan isim tartışmalarına noktayı koydu!

Rahmi Turan isim tartışmalarına noktayı koydu!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Meteoroloji'den uyarı: Yağış geliyor

Meteoroloji'den uyarı: Yağış geliyor

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İğrenç iddia! 'Karşımda oturma kalk, gözüm sana kayıyor'

İğrenç iddia! 'Karşımda oturma kalk, gözüm sana kayıyor'

Güleda Cankel cinayetinde yeni gelişme! Tutuklandı

Güleda Cankel cinayetinde yeni gelişme! Tutuklandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beşiktaş’ta başörtülü öğretmene saldırmıştı! Kameralara gülümseyerek gitti

Başörtülü öğretmene saldırmıştı! Gülümseyerek gitti

Son dakika Batman Adliyesi önününde silahlı kavga: Yaralılar var

Adliye önünde silahlı kavga! Yaralılar var

Son dakika! Bakan Akar: 145 km uzunluğunda 30 km derinlikte güvenli bölge sağlandı

Bakan Akar'dan flaş açıklamalar!

Bakan Soylu tepki göstermişti! O dizinin oyuncular olay çıkardı

Soylu'nun tepki gösterdiği dizininin oyuncular olay çıkardı

Yargıtay'ın kararı yoldaki asfaltı söktürdü! Vatandaşlar olumsuz etkilendi

Yargıtay'ın kararı yolu ikiye böldü! Tek bir istekleri var

Atatürk’ün 'Yaşasın asker çocuğu' dediği Fatma Topal 89 yaşında o günü unutamıyor!

Şimdi 89 yaşında! O günü hayatı boyunca hiç unutmadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.